Продукты, которые не стоит есть натощак

Многие уверены, что на завтрак можно позволить себе практически все, что угодно. Но некоторые продукты лучше избегать есть натощак, чтобы не было проблем со здоровьем и не ухудшать состояние кишечника и пищевода.

Что не рекомендуется есть натощак

Цитрусовые

Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому стакан сока или половинка фрукта за завтраком — плохая идея. Тем не менее это отличный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.

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Бананы

Безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и калия также нарушает калиево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.

Кофе

На самом деле, якобы самый желанный по утрам напиток сильно раздражает пустой желудок. Лучше всего пить кофе уже после завтрака или даже во время ланча. Но не все готовы начинать утро с чашки чая или овсянки – для многих это слишком радикальные меры.

Острая еда

Любители острого зачастую добавляют красный перец в утренний омлет. И этим доставляют себе дискомфорт. Сам перец не раздражает слизистую, благодаря белку капсаицину, который связывается с нервными окончаниями. При этом никакого повреждения нет, но есть ощущение раздражения, что, согласитесь, все же, не очень приятно.

Газированные напитки

Холодные и газированные напитки сужают сосуды желудка и ухудшают местное кровообращение, а это, в свою очередь, затрудняет переваривание пищи. Лучше всего утром уталить жажду простой водой.

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Груши

Этот фрукт имеет в составе очень грубую клетчатку, которая сильно раздражает пустой желудок. Как и бананы, груши лучше всего есть через час-два после основного приема пищи.

Вывод

Все эти продукты, стараемся потреблять после основных приёмов пищи. И всё выше перечисленное, добавляем в рацион после еды.