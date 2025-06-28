"Внезапно я услышала фамилию Сова": история дочери, которая на обменах ищет пропавшего отца

Татьяна Литвяк на обмене пленными тихо плачет, а глаза быстро ищут своего отца среди десятков чужих лиц. Она приказывает себе этого не делать: ее папа не подтвержденный пленный, поэтому его не может быть среди них. Однако поделать с собой ничего не может.

50-летний Сова Валентин служил в 61-й отдельной механизированной бригаде. Пропал без вести в Курской области, Суджанском районе, вблизи Черкасской Конопельки накануне Нового года – 29 декабря 2024 года.

Дочь уже всеми способами пыталась найти хоть какую-то информацию об исчезновении папы. Ее последняя надежда – обмены пленными, на которых она может узнать от освобожденных, что ее отец в плену. Возможно, кто-то его видел. Татьяна Литвяк рассказала 24 Каналу, как возвращается с обменов опустошенной и обессиленной. Но, несмотря на это, точно не отчаявшейся.

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"Наш дом – ожидания, поиск и слезы"

Татьяна Литвяк рассказала, что с момента исчезновения отца их дом стал другим. С тех пор дом семьи – это ожидание, поиск и слезы.

Это было под конец года, когда все уже готовятся встречать праздники. А мы встречали тишину, боль и неизвестность,

– сказала Татьяна.

Она не может смириться с исчезновением отца и просто ждать, поэтому ищет отца разными способами, один из них – поездки на обмены пленными. Женщина признается, что даже не решается думать о том, что увидит отца среди обмененных. Сова Валентин не признан пленным, таких подтверждений официально нет. И хотя были случаи, когда обменивали людей, которые не были в списках пленных, – Татьяна не хочет тешить себя такими надеждами, чтобы не разочароваться еще больше.

Главная ее цель – узнать хотя бы что-то о своем папе от освобожденных из плена. Она не теряет надежду, что кто-то находился в колонии вместе с ее папой.

"Я увидела видео, как одной маме на обмене сказали ребята, что видели ее сына в плену. После этого я решила ездить на обмены. Впервые я поехала на трехдневный обмен "1000 на 1000", – объяснила Татьяна.

Татьяна Литвяк с отцом / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я в истерике плакала": как прошли три дня обмена

В первый день Татьяна приехала за несколько часов до того, как обменяли пленных. Момент возвращения ребят был самым тяжелым.

Когда ребята выходили из автобуса, я искала папу. Когда мы ждали, людям приходили СМС, им звонили, что их родных обменяли. Это было тяжело. Когда подъезжали автобусы, люди стояли с фотографиями, кричали: "Спасибо, приветствуем!" Я просто в истерике плакала. Трудно было смотреть, как возвращались люди, их встречали родные. Я за них очень радовалась, но понимала, что я домой пойду сама,

– объяснила Татьяна.

Женщине необходимо было взять себя в руки и действовать быстро. Накануне она сделала маленькие карточки с фотографиями отца и двоюродного брата, который также исчез. На них Татьяна указала и свой номер телефона.

Подробности. Брат Татьяны – Николай Дмитрук, пропал без вести 21 июня 2024 года в Крынках Херсонской области. Тогда ему было 21 год.



За два месяца до исчезновения он женился. Его жена была беременна, когда Николай уехал на фронт. Сейчас их дочери исполнилось 6 месяцев, она еще ни разу не видела своего отца.

Она раздавала те карточки ребятам и просила, чтобы они рассмотрели их и позвонили, если что-то вспомнят. Женщина признается, что это было трудно, ведь она понимала: ребятам сейчас не до нее. Несмотря на все она надеялась, что отца кто-то видел.

Освобожденных из плена бойцов вели в разные больницы, поэтому надо было успеть добежать до максимального количества людей, чтобы раздать как можно больше этих карточек. К сожалению, этот день не принес никаких известий.

Днем я еще держалась, я была на эмоциях. Но когда вечером возвращалась – было опустошение, я шла ни с чем,

– подытожила женщина.

Второй день обмена давался сложнее. Татьяна уже понимала, с какими эмоциями ей придется бороться снова и снова. Еще больше разочарования было, когда приходило понимание: один день прошел, надежды меньше.

"Я снова стояла среди толпы с фотографией отца и брата в руках, с надеждой и тревогой. Я всматривалась в каждое лицо, как и в прошлый раз. И снова нет. Опять тишина", – рассказала Татьяна.

Татьяна ищет отца и брата / Фото предоставлено 24 Каналу

После обмена чувствовала себя разбитой. Она едва дошла до авто и не могла собраться. Усталость не прошла даже после сна.

"Третий день. Утро, снова обмен, а я не могу успокоиться. Целое утро слезы градом", – вспомнила Татьяна.

В этот день пришлось ждать более 5 часов, пока ее и других людей впустят на территорию. Мыслей о том, чтобы вернуться домой, не было.

"Когда нас наконец пропустили и начали подвозить ребят, я всматривалась в каждое лицо. И среди них внезапно один сказал, что в колонии слышал фамилию Сова. Это фамилия моего папы. Но он не знал имени, лица моего папы также не видел", – рассказала женщина.

Татьяна ранее видела несколько пленных с фамилией Сова на пропагандистских каналах, поэтому понимала: это может быть папа, а может быть и другой Сова.

И хотя это только слово, это больше, чем мы имели до сих пор. С другой стороны, тебе говорят такое, а дальше опять ничего. Одно услышанное слово – и снова бессилие. И ты держишься за него, как за последнюю нить,

– сказала Татьяна.

Также, когда женщина стояла с фотографией отца, один из освобожденных попросил ее подойти. Он рассматривал фото и сказал, что вроде бы видел его.

"Я показала видео с папой, также другие фото. Он повторил, что вроде бы это был он (отец Татьяны – 24 Канал)", – добавила женщина.

Это все, что она узнала. Каждый день вечером еще была надежда на следующий день обмена. Однако вечером третьего дня ее морально "накрыло". Татьяна вернулась в неизвестность, не изменилось ничего.

"Я буду ехать снова и снова"

Казалось, после трех дней, которые не принесли фактически никакой информации об отце, дочь могла бы просто отчаяться. Но Татьяна заверила, что обязательно будет ездить на обмены и дальше.

Сейчас у меня еще большая надежда. Возможно, будут возвращать ребят с Курского направления, где исчез папа. На обмене я своими глазами увидела пленных, которых вернули. У меня еще большая надежда, что я могу узнать что-то о папе,

– сказала женщина.

К сожалению, Татьяна Литвяк такая не одна. Люди из разных уголков Украины едут в эту неизвестность, чтобы узнать хотя бы крупицу информации об их пропавших без вести родных.

"Была девушка, которая ехала с 3-летним ребенком сама за рулем машины из Ивано-Франковска, чтобы показывать фото своего мужа. Она также не знала, есть ли он вообще в плену. И таких семей было много", – рассказала Татьяна.

Семьи ищут пропавших без вести родственников на обменах пленными / Фото предоставлено 24 Каналу

"Предложили место на кладбище для пропавшего папы"

Татьяне Литвяк очень болит то, что о пропавших без вести фактически не говорят.

"Детям в школе рассказывают о погибших, а о пропавших без вести молчат. Их не надо признавать погибшими, конечно. Однако это военные, которые также выполняли задачи, но они исчезли. Их никак не вспоминают. Об этих людях также должны говорить. Это очень болезненный вопрос для меня", – объяснила женщина.

Она хочет, чтобы для пропавших без вести сделали аллеи в городах и селах. Если военный вернется из плена – сам может снять свое фото. Если же подтвердится гибель – это фото перенесут на могилу.

Когда жена Валентина Совы подняла этот вопрос в своем селе, ей предложили ужасную вещь.

Моей маме сказали некоторые жители села: "Можно выделить место на кладбище для пропавших без вести",

– со слезами вспомнила Татьяна.

Татьяна Литвяк не собирается сдаваться. Ее дочери ежедневно рисуют письма дедушке, а женщина трепетно складывает их в коробочку – однажды дедушка вернется, откроет эту коробку и будет внимательно их рассматривать.

Каждый раз после обмена пленными она возвращается в собственную неизвестность. Вместе с ней – еще тысячи таких семей. Они тщательно складывают свои плакаты и фотографии пропавших родных, чтобы в следующий раз снова их поднять и спросить: "Вы не видели его? Присмотритесь, пожалуйста, а вдруг..."