В пятницу, 8 августа, в Киеве проходит прощание с журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла в российском плену в прошлом году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Виктория Рощина погибла в российском плену

Панихида началась в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе. После этого запланировано прощание на Майдане Независимости и захоронение на Байковом кладбище.

В Киеве началось прощание с Викторией Рощиной: смотрите видео

Напомним, 10 октября, 2024 года в сети появилась информация, что украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену. Вечером этого дня эту информацию официально подтвердили.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, Виктория Рощина была в списках на обмен и уже в ближайшее время должна была вернуться на Родину.

Прощание началось в Михайловском Златоверхом соборе / Фото: OBOZ.UA, hromadske

Только 24 апреля 2025 стало известно, что тело Виктории Рощиной вернули в Украину. По словам заместителя министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко, тело журналистки было репатриировано в конце февраля в рамках соответствующей процедуры.

Информацию о возвращении тела Виктории Рощиной долгое время не обнародовали. Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, сохранение информационной тишины было необходимо – из-за риска, что российская сторона могла прибегнуть к подмене тела.

2 августа Владимир Зеленский сообщил, что Виктория Рощина была посмертно награждена орденом Свободы "за непоколебимую веру в то, что свобода преодолеет все".