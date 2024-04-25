Как Европе выжить в мире Трампа и Путина

Ни один союз не является вечным. Он длится лишь до тех пор, пока является полезным сторонам. Так было у Франции и Израиля в прошлом веке, когда тесный стратегический союз, созданный в середине 1950-х годов, был внезапно разорван в 1967 году президентом Франции Шарлем де Голлем, который стремился к сближению с арабским миром. Это касается сегодня также Европы и США – нравится это Европе или нет.

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Трудный путь Европы к стратегическому суверенитету

Де Голль всегда стремился обеспечить стратегическую независимость своей страны, выступая, например, за ядерные силы Франции. Но его позиция не была изоляционистской. Наоборот, она предусматривала грандиозное видение Европы, простирающейся от Атлантики до Урала. Именно поэтому он предложил прагматичное соглашение с Россией: он считал ее частью европейского порядка, даже когда другие западные лидеры считали ее идеологическим врагом. Россия не могла считаться европейской, пока не примет "западные ценности".

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Президент США Дональд Трамп не озабочен западными ценностями. Он предпочел бы позволить президенту России Владимиру Путину разделить Украину и оставил бы хронически безоружную Европу разбираться с последствиями. Трамп играет роль миротворца в Украине, но кому нужен миротворец, который не желает предоставлять гарантии безопасности, когда существуют обоснованные сомнения относительно готовности Путина соблюдать свою часть соглашения?

Трамп даже угрожал аннексировать Гренландию – шаг, который был бы равносилен объявлению войны Европе, которая последние 80 лет рассчитывала на защиту США.

Европа "смертна", как в прошлом году выразился президент Франции Эммануэль Макрон, она "может умереть". Для некоторых, таких как бывший министр иностранных дел Германии и вице-канцлер Йошка Фишер, Европа должна стать голлистом – "действовать как один народ, чтобы стать действительно глобальной державой" и обеспечить свое выживание.

Но во Франции практически каждый – от Марин Ле Пен с крайне правых взглядов до Жан-Люка Меланшона с крайне левых – уже является голлистом, а Великобритания никогда не отказывалась от своей независимой военной традиции. Более того, Германия и страны Центральной и Восточной Европы осознали необходимость перевооружения.

Но факт заключается в том, что путь Европы к стратегическому суверенитету будет долгим и сложным, и голлизма будет недостаточно для его успешного преодоления.

Вызовы перед ЕС

Начните с денег. Может показаться, что Европейский Союз настроен на решение проблемы увеличения своих оборонных расходов: в его Белой книге по европейской оборонной готовности предусматривается более 800 миллиардов евро инвестиций в течение следующих 4 лет. Кроме того, европейским странам разрешено активировать "клаузулу о национальном уходе", во избежание штрафов, если увеличение оборонных расходов приведет к превышению ими потолка дефицита ЕС в 3% ВВП.

Но США требуют, чтобы страны НАТО тратили 5% своего ВВП на оборону, или, по словам вице-президента Джей Ди Венса, прекратили "халявить". В то же время большинство европейских стран даже не достигли целевого показателя НАТО в 2% ВВП. Даже Польша – страна, которая больше всего тратит на оборону в Европе как доля ВВП – находится ниже порога в 5%.

Расходы на оборону – это только начало. Война в Украине – это постмодернистский конфликт, который частично ведется в цифровой сфере. Но Европа уже десятилетиями передает свою цифровую инфраструктуру на аутсорсинг американским технологическим гигантам, тем самым ставя под угрозу собственную безопасность и автономию.

Примечательно, что Закон CLOUD Act 2018 года предоставил властям США широкие полномочия по доступу к данным, хранящихся американскими компаниями, даже к данным, хранящихся в европейских центрах обработки данных. В результате правительственные записи, коммерческая информация и персональные данные европейских граждан остаются открытыми без правовой защиты, предоставленной американцам.

Мартовское решение Трампа о приостановлении доступа Украины к спутниковым снимкам демонстрирует, как быстро эта зависимость может превратиться в экзистенциальные угрозы. Если американские фирмы прекратят доступ к ключевым платформам или компонентам, Европа столкнется не только с экономическими потрясениями, но и с серьезными рисками для безопасности.

Решение будущих вызовов потребует от Европы ответов на сложные вопросы, возможно, нестандартными способами. Сейчас понятно, что любая европейская оборонная стратегия должна интегрировать военный опыт Украины и Великобритании. Но должна ли Европа ждать, пока ее собственная оборонная промышленность произведет все передовые материалы, необходимые для реализации новой стратегии, или ей следует "покупать американское", тем самым оправдывая запугивания Трампа? Должна ли она пригласить других внешних партнеров к сотрудничеству в сфере кибероружия, систем на основе искусственного интеллекта, противоракетной обороны и беспилотников?

Отвечая на такие вопросы, ЕС, возможно, придется пересмотреть некоторые из своих основных принципов. Европейское единство находится под серьезным давлением, поскольку некоторые государства-члены ЕС склоняются к антилиберализму, а другие сталкиваются с ростом национализма и евроскептицизма. На этом фоне ЕС, возможно, было бы лучше создать стратегическую военно-политическую "коалицию желающих", которая исключает страны, которые могут действовать во вред, такие как Венгрия и Словакия.

Даже такой блок должен сбалансировать приоритеты безопасности. Государства-члены Центральной и Восточной Европы обеспокоены прежде всего перспективой российской агрессии, тогда как другие, такие как Италия и Испания, больше обеспокоены сложными миграционными и экономическими вызовами, возникающими из-за нестабильности в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В конце концов, есть ядерный вопрос. Недавние события – от вторжения России в Украину, которая отказалась от своего ядерного оружия в 1994 году, до быстрого завершения недавнего противостояния между Индией и Пакистаном – подчеркнули длительную эффективность ядерного сдерживания.

Де Голль никогда не считал, что его Force de frappe (ядерная сила Франции – 24 Канал) должна служить обороне Европы, но сегодня только Франция и Великобритания могут обеспечить общеевропейский ядерный зонтик. В этом смысле Европе понадобится больше, чем просто голлизм, чтобы достичь настоящей безопасности.