Путин наградил орденом Жукова танковый полк, причастный к зверствам в Богдановке

Президент России Владимир Путин продолжает награждать оккупантов "за героизм". Так, орден Жукова был предоставлен танковому полку, причастному к зверствам в Богдановке.

Об этом говорится в соответствующем указе президента страны-агрессоры. Военные этого полка убили не менее трех мирных жителей.

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Путин наградил полк, участвовавший в зверствах Киевской области

Президент страны-агрессорки наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый "казачий" полк 90-й танковой дивизии. Соответствующий указ был опубликован 15 июня.

В нем говорится, что захватчиков наградили якобы "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов". Пропагандистские СМИ сразу же сообщили, что подразделения вооруженных сил России впервые вручили такую награду.

239-й танковый полк участвовал в "захвате Киева за 3 дня". Оккупанты провели примерно 3 недели в селе Богдановка. За это время они совершили там по меньшей мере 3 убийства и 2 изнасилования.

Что известно о зверствах россиян на Киевщине

В марте российские войска временно оккупировали населенные пункты Киевской области, в частности, Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку и другие. Украинские защитники выбили захватчиков из области. После этого весь мир увидел зверства, которые россияне там совершали.

Оккупанты пытали, насиловали и жестоко убивали мирных украинцев. По состоянию на 3 июня в Киевской области нашли тела 1314 местных жителей, которых они убили.

С начала полномасштабной войны в Украине расследуют смерти более 12 тысяч гражданских . Еще 1200 тел погибших украинцев пока не идентифицировали.

Недавно в МВД сообщили, что в Киевской области до сих пор не удалось установить более 200 украинцев , которых замучили захватчики.

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239 гвардейский танковый "казачий" полк 90-й танковой дивизии дислоцируется в городе Чебаркуль Челябинской области. Оно расположено более 2,3 тысяч километров от Богдановки.