#Pedoputin: в соцсетях массово публикуют архивные фото путина, обнимающего чужих детей
Источник:iDnes
В сети запустили "флешмоб" с архивными фото владимира путина, на которых он обнимает чужих детей. Кадры публикуют с хештегом #Pedoputin.
Пользователи соцсетей вспомнили, как экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко перед своей гибелью обвинил путина в педофилии.
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#Pedoputin набирает обороты
Как пишут СМИ, в сети добавляют хештег #Pedoputin в твиты с архивными фото путина, на которых он целует или обнимает детей. Кадры размещают с целью доказать правдивость слухов о том, что диктатор является педофилом.
Большую огласку приобрела ситуация с путиным и мальчиком Никитой Конкиным, которого президент поцеловал в голый живот.
Что известно о "педофиле из кремля"
В 2006 году российский агент Александр Литвиненко заговорил о нездоровой страсти путина к детям. В своей статье под названием "Педофил из кремля" он описал, что за многолетним провалом карьеры диктатора в спецслужбе стоит именно его подлинная сексуальная ориентация.
Когда путин окончил институт Андропова, где готовят офицеров для службы в КГБ, его не взяли в разведку. Вместо этого его направили на младший пост в Ленинградское управление КГБ. Незадолго до выпуска начальники путина узнали, что он педофил,
– заявлял Литвиненко.
Байден назвал путина мясником
Ранее президент США Джо Байден в Варшаве встретился с украинцами, выехавшими из зоны боевых действий. После этого глава Белого дома назвал Владимира Путина мясником.
Он – мясник,
– сказал глава Белого дома.
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