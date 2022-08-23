Pedoputin: у соцмережах масово публікують архівні фото путіна, який обіймає чужих дітей

У мережі запустили "флешмоб" з архівними фото володимира путіна, на яких він обіймає чужих дітей. Кадри публікують з хештегом #Pedoputin.

Користувачі соцмереж згадали, як ексспівробітник фсб Олександр Литвиненко перед своєю загибеллю звинуватив путіна у педофілії.

До теми Британські ЗМІ сміливо називають путіна педофілом і вбивцею

#Pedoputin набирає обертів

Як пишуть ЗМІ, у мережі додають хештег #Pedoputin до твітів з архівними фото путіна, на яких він цілує або обіймає дітей. Кадри розміщують з метою довести правдивість чутки про те, що диктатор є педофілом.

Великого розголосу набула ситуація з путіним та хлопчиком Микитою Конкіним, якого президент поцілував у голий живіт.

Що відомо про "педофіла з кремля"

У 2006 році російський агент Олександр Литвиненко заговорив про нездорову пристрасть путіна до дітей. У своїй статті під назвою "Педофіл з кремля" він описав, що за багаторічним провалом кар’єри диктатора у спецслужбі стоїть саме його справжня сексуальна орієнтація.

Коли путін закінчив інститут Андропова, де готують офіцерів для служби в КДБ, його не взяли в розвідку. Замість цього його направили на молодшу посаду в Ленінградське управління КДБ. Незадовго до випуску начальники путіна дізналися, що він педофіл,

– заявляв Литвиненко.

Байден назвав путіна м'ясником

Раніше президент США Джо Байден у Варшаві зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій. Після цього глава Білого дому назвав володимира путіна м'ясником.

Він – м'ясник,

– сказав глава Білого дому.

Варто переглянути – путін відповів Байдену на "вбивцю": дивіться відео