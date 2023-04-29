Будут признавать наркоманом даже без медицинского осмотра: почему Путин подписал такой закон

Владимир Путин подписал странный закон – о постановке диагноза "наркомания" без осмотра. Это не первый закон, подписанный им, который является юридической основой для притеснение россиян.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Германии Игорь Эйдман. Он отметил, что в России за последние несколько лет создается большой массив юридического подкрепления политических репрессий.

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Эйдман считает, что диктаторам нравится оформлять свои преступления посредством юридических документов. Если вспомнить гитлеровский или сталинский террор, то, прежде чем ввести репрессии, диктаторы юридически их обосновывали.

"После убийства Кирова были приняты законы, усиливающие наказание за терроризм. В результате наказывали не мифических террористов, а даже случайных обывателей, обвиняемых в терроризме или шпионаже", - напомнил политолог.

Тирания наряжается в тогу законности

"Создается юридическая база для того, чтобы любого неугодного человека легко подвести под статью и заключить в тюрьму, обвинив в преступлениях – как мифических, так и реальных, интерпретируя его политические высказывания", – подчеркнул Эйдман.

Он напомнил, что при абсолютной монархии, например, Ивану Грозному не нужно было оформлять свой политический террор законодательно. Он просто указывал пальцем стрелкам или опричникам, и они хватали этого человека и отрубили ему голову.

Игорь Эйдман о новом законе о "наркомании", который подписал Путин: смотрите видео

Те времена прошли, и диктаторы уже в XX году наряжались в приличные костюмы и пытались изображать из своего диктаторского государства правовое. И производилось впечатление, что они все делали по закону.

Путин "повернутый" на том, чтобы все свои авантюристические действия, не имеющие ничего общего с законом, пытаться оформить законодательно. Недавно были внесены поправки в конституцию, чтобы ему разрешить узаконить его вечное правление,

– напомнил собеседник.

По его мнению, сегодняшняя тирания наряжается в тогу законности.

"Хотя и так всем все понятно. Это чистая формальность", – подчеркнул Игорь Эйдман.

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