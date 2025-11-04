Путин цинично заявил, что Россия никому не угрожает: при этом – хвастался новыми ракетами

Российский диктатор Владимир Путин 4 ноября выступил с рядом дерзких заявлений. Он прокомментировал проведение испытаний нового вооружения и расхвалил российские ракетные комплексы.

Детали громких путинских слов передает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Как глава Кремля снова бряцает оружием?

Президент России Владимир Путин заявил, что крылатая ракета "Буревестник" якобы превзошла все известные в мире ракетные системы по дальности полета.

По словам главы Кремля, разработка ракет "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон" имеет "историческое значение для всего XXI века".

Президент страны-агрессора дерзко отметил, что в этих проектах используются исключительно российские материалы, а наработки, полученные при их создании, планируют применить в будущих космических программах, в частности при разработке перспективной лунной станции.

Во время своего выступления Путин также сообщил, что в этом году Россия поставит межконтинентальные ракеты "Сармат" на опытно-боевое дежурство, а уже в следующем состоится полноценное боевое испытание.

По его словам, будущие образцы вооружения на ядерной установке будут еще и сверхзвуковыми, а новые поколения ракет разрабатываются на основе технологий, использованных в "Буревестнике".

Кроме того, российский лидер заявил о начале серийного производства системы "Лещина".

Путин также упомянул, что 21 октября в районе испытаний "Буревестника", мол, находился разведывательный корабль НАТО.

Мы не мешали его работе – пусть посмотрит,

– цинично высказался Путин.

В то же время российский президент заверил, что Россия якобы "никому не угрожает" и выполняет все запланированные оборонные программы.

Кстати, на днях стало известно, что летом 2023 года украинским военным удалось уничтожить один из комплексов "Орешник" в Капустином Яру, что на территории России.

Российские ракетные испытания: какие реальные угрозы?