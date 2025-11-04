Путин цинично заявил, что Россия никому не угрожает: при этом – хвастался новыми ракетами
- Путин заявил, что ракета "Буревестник" превосходит все известные системы по дальности.
- Кроме того, Россия планирует начать серийное производство системы "Буревестник".
Российский диктатор Владимир Путин 4 ноября выступил с рядом дерзких заявлений. Он прокомментировал проведение испытаний нового вооружения и расхвалил российские ракетные комплексы.
Детали громких путинских слов передает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Как глава Кремля снова бряцает оружием?
Президент России Владимир Путин заявил, что крылатая ракета "Буревестник" якобы превзошла все известные в мире ракетные системы по дальности полета.
По словам главы Кремля, разработка ракет "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон" имеет "историческое значение для всего XXI века".
Президент страны-агрессора дерзко отметил, что в этих проектах используются исключительно российские материалы, а наработки, полученные при их создании, планируют применить в будущих космических программах, в частности при разработке перспективной лунной станции.
Во время своего выступления Путин также сообщил, что в этом году Россия поставит межконтинентальные ракеты "Сармат" на опытно-боевое дежурство, а уже в следующем состоится полноценное боевое испытание.
По его словам, будущие образцы вооружения на ядерной установке будут еще и сверхзвуковыми, а новые поколения ракет разрабатываются на основе технологий, использованных в "Буревестнике".
Кроме того, российский лидер заявил о начале серийного производства системы "Лещина".
Путин также упомянул, что 21 октября в районе испытаний "Буревестника", мол, находился разведывательный корабль НАТО.
Мы не мешали его работе – пусть посмотрит,
– цинично высказался Путин.
В то же время российский президент заверил, что Россия якобы "никому не угрожает" и выполняет все запланированные оборонные программы.
Кстати, на днях стало известно, что летом 2023 года украинским военным удалось уничтожить один из комплексов "Орешник" в Капустином Яру, что на территории России.
Российские ракетные испытания: какие реальные угрозы?
Россия планирует развернуть ракетный комплекс "Орешник" в Беларуси до декабря 2025 года. Это решение вызвало беспокойство из-за вероятного наличия у комплекса ядерного потенциала.
В то же время военные аналитики отмечают, что "Орешник" скорее используется Москвой как инструмент психологического давления на Европу и США, а не как непосредственная угроза Украине.
Со своей стороны эксперты The Wall Street Journal также скептически оценивают возможности ракеты "Буревестник", считая ее медленной, чрезмерно сложной и опасной даже для самих разработчиков.
Они напоминают, что программа ее создания обошлась России в значительные финансовые затраты и унесла жизни нескольких испытателей.