Укр Рус
24 Канал Новини світу Путін цинічно заявив, що Росія нікому не погрожує: при цьому – вихвалявся новими ракетами
4 листопада, 21:24
3

Путін цинічно заявив, що Росія нікому не погрожує: при цьому – вихвалявся новими ракетами

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Путін заявив, що ракета "Буревестник" перевершує всі відомі системи за дальністю.
  • Крім того, Росія планує розпочати серійне виробництво системи "Орешник".

Російський диктатор Володимир Путін 4 листопада виступив із низкою зухвалих заяв. Він прокоментував проведення випробувань нового озброєння й розхвалив російські ракетні комплекси.

Деталі гучних путінських слів передає 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

Актуально Путін марить Покровськом: чому Кремлю вкрай потрібне місто та як можна зіпсувати його плани 

Як очільник Кремля знову брязкає зброєю?

Президент Росії Володимир Путін заявив, що крилата ракета "Буревестник" нібито перевершила всі відомі у світі ракетні системи за дальністю польоту. 

За словами очільника Кремля, розробка ракет "Буревестник" і підводного безпілотника "Посейдон" має "історичне значення для всього XXI століття".

Президент країни-агресорки зухвало зазначив, що в цих проєктах використовуються виключно російські матеріали, а напрацювання, отримані під час їх створення, планують застосувати у майбутніх космічних програмах, зокрема при розробці перспективної місячної станції. 

Під час свого виступу Путін також повідомив, що цього року Росія поставить міжконтинентальні ракети "Сармат" на дослідно-бойове чергування, а вже наступного відбудеться повноцінне бойове випробування. 

За його словами, майбутні зразки озброєння на ядерній установці будуть ще й надзвуковими, а нові покоління ракет розробляються на основі технологій, використаних у "Буревестнику". 

Крім того, російський лідер заявив про початок серійного виробництва системи "Орешник". 

Путін також згадав, що 21 жовтня в районі випробувань "Буревестника", мовляв, перебував розвідувальний корабель НАТО.

Ми не заважали його роботі – хай подивиться,
– цинічно висловився Путін.

Водночас російський президент запевнив, що Росія буцімто "нікому не загрожує" і виконує всі заплановані оборонні програми.

До речі, днями стало відомо, що влітку 2023 року українським військовим вдалося знищити один з комплексів "Орешник" в Капустиному Яру, що на території Росії.

Російські ракетні випробування: які реальні загрози?

  • Росія планує розгорнути ракетний комплекс "Орешник" у Білорусі до грудня 2025 року. Це рішення викликало занепокоєння через ймовірну наявність у комплексу ядерного потенціалу. 

  • Водночас військові аналітики зазначають, що "Орешник" радше використовується Москвою як інструмент психологічного тиску на Європу та США, а не як безпосередня загроза Україні. 

  • Зі свого боку експерти The Wall Street Journal також скептично оцінюють можливості ракети "Буревестник", вважаючи її повільною, надмірно складною та небезпечною навіть для самих розробників. 

  • Вони нагадують, що програма її створення обійшлася Росії у значні фінансові витрати й забрала життя кількох випробувачів.