Владимир Путин настолько боится за свою безопасность, что окружил резиденцию аж 12 ПВО. Речь идет о его имении в Валдае, где на высоких башнях разместили комплексы ЗРГК "Панцирь".

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что с точки зрения защиты, это правильные решения. Системы "Панцирь" являются достаточно эффективными и перехватывают почти все в радиусе 20 километров.

Как пройти через ПВО на Валдае?

Комплекс "Панцирь – 1" не может перехватить баллистику, но очень эффективен в отношении других целей. Путин выставил одновременно 12 пушек, которые заряжены ракетами. Это хорошая система. Но дальность не совсем большая.

"Для нас очень важна сама баллистика, потому что "Панцири" ее даже не увидят. Но против беспилотников, крылатых ракет они эффективны", – подчеркнул летчик-инструктор.

Важно, что эти системы не развернули на линии фронта. Более того, аналитики утверждают, что около 60 постаментов, на которых могут разместить ПВО, уже стоят возле Москвы.

Даже несмотря на то, что это хорошая система, ее все равно можно пробить. Например, 13-й беспилотник, который будет идти выше, чем работают пушки, – сможет против через "Панцирь". Итак, увеличением коэффициента пересечения удастся пробиться на Валдай,

– отметил Роман Свитан.

Если говорим о ПВО Москвы, то понадобится большее количество дронов - около 500. Поэтому лучше использовать баллистику. А для Валдая – более 100.

"Механизмы есть, возможности также. Теперь стоит вопрос целей и выполнения боевой задачи", – подытожил Роман Свитан.

Заметим, ПВО возле резиденции установлена на специальных башнях. Они изготовлены по аналогам немецких башен во Второй Мировой войне. Ранее в Валдае стояло 7 комплексов "Панцирь", а теперь их увеличили до 12.