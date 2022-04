Путинозамещение: в Европе подсчитали, что легко проживут без российского газа

Отказ ЕС от российского газа и нефти – реальность. Тем более, когда россияне как будто сами к этому стремятся. В Европарламенте были представлены практические последствия для ЕС от введения эмбарго на российские энергоносители.

Обнищание Европы – миф

Главный месседж — это возможно, и не приведет ни к какой катастрофе и нищете в Европе, на чем некоторые политики пытаются сейчас спекулировать.

Читайте также Законы экономики действуют вне зависимости от указов Путина

Профессиональная дискуссия с противоположными точками зрения должна подкрепляться фактами и цифрами. Тот, кто может доказать свое мнение по расчетам, всегда будет иметь преимущество над голословным запугиванием.

Так, эксперты рассчитали, что полный запрет импорта любых энергоносителей из России при самом жестком сценарии приведет к снижению роста ВВП в странах ЕС на около 1 (!) процентный пункт. Более того, Германия, которая на 55% зависит от газпромовского голубого топлива, может потерять до 3 процентных пунктов роста в этом году (а скорее всего – тоже около 1 процентного пункта).

И это все при отсутствии значительного замещения газа, негибкости политик и промышленности. То есть, страна прогнозировавшая 4% роста экономики на 2022 год, может получить 1 – 3%.

Это тот экономический коллапс, которым пугают некоторые партнеры?

В то же время, исследователи четко указывают, что от 50% до 65% импорта газа из России заместит сжиженный газ из США и других стран. Остальные потери от отказа будут заключаться в сокращении потребления газа.

Ресурсы для путинозамещения есть

Это вовсе не означает отказ от отопления.

В ЕС много неработающих или работающих не на полную мощность угольных электростанций, которые могут существенно сократить потребность в газе. Снижение максимальной температуры горячей воды тоже эффективно сократит потребление газа, так же, как переход промышленности к другим энергоносителям, или к импорту отдельных уже готовых компонентов.

Тот же уголь из России не занимает критическую долю потребления в ЕС (до 10%) и может быть замещен импортом из Колумбии, ЮАР и других направлений.

Ключевая для России на европейском рынке нефть марки URALS может быть также замещена. Это не приведет к значительному росту цен, который точно будет меньше, чем чисто рыночные колебания 2011 года.

Долгосрочный эффект полной изоляции энергетики России со стороны ЕС приведет к снижению роста реальных доходов (даже не самих доходов) европейцев всего на 0,04%, а Мордор одновременно потеряет около 10% снижения доходов или более триллиона евро в течение 8 лет.

Не забывайте, что 30 – 50% процентов федерального бюджета России формируется благодаря экспорту энергоносителей.

Уникальная возможность

Один из ученых очень точно привел крылатое выражение: "Необходимость - иметь изобретение" (Necessity is the mother of invention).

Именно нынешний момент может стать переломным в технологическом рывке к новым, альтернативным источникам энергии, которые коренным образом изменят наш мир. Это окончательно оставит за бортом развития и лидерства желающих жить в 14 веке россиян.

Впрочем, также эксперты отметили важность скорости принятия решений.

Пока власти только говорят и пугают преступников эмбарго, цены на мировых энергетических рынках растут из-за негативных ожиданий, направляя дополнительные миллиарды в фонд массовых убийств — федеральный бюджет России. И бенефициаром такого промедления и разобщенности Европы именно Путин.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: