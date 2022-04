Путінозаміщення: Європа порахувала, що легко проживе без російського газу

Відмова ЄС від російського газу та нафти — реальність. Тим паче коли росіяни ніби самі цього прагнуть. У Європарламенті представили практичні наслідки для ЄС від введення ембарго на російські енергоносії.

Зубожіння Європи – міф

Головний меседж — це можливо, і не призведе ні до якої катастрофи та злиднів у Європі, на чому деякі політики намагаються зараз спекулювати.

Фахова дискусія з протилежними точками зору завжди має підкріплюватися фактами та цифрами. Той, хто може довести свою думку розрахунком, завжди матиме перевагу над голослівним залякуванням.

Так, експерти розрахували, що повна заборона імпорту будь-яких енергоносіїв з Росії за найжорсткішого сценарію призведе до зниження росту ВВП у країнах ЄС на близько 1 (!) процентний пункт. Ба більше, Німеччина, котра на 55% залежна від газпромівського блакитного палива, може втратити до 3 процентних пунктів зростання цьогоріч (а швидше за все – теж близько 1 процентного пункту).

І це все за умови відсутності значного заміщення газу, негнучкості політик та промисловості. Тобто, країна що прогнозувала 4% зростання економіки на 2022 рік, може натомість отримати 1 – 3%.

Це той економічний колапс, котрим лякають деякі партнери?

Водночас дослідники чітко вказують, що від 50% до 65% імпорту газу з Росії замістить зріджений газ з США та інших країн. Решта відмови полягатиме у скороченні споживання газу. І це аж ніяк не означає відмову від опалення.

Ресурси є

У ЄС є багато непрацюючих або працюючих не на повну потужність вугільних електростанцій, які можуть суттєво скоротити потребу у газі. Зниження максимальної температури гарячої води теж ефективно скоротить споживання газу, так само, як і перехід промисловості до інших енергоносіїв, або до імпорту окремих вже готових компонентів.

Те ж вугілля з Росії не займає критичної частки споживання у ЄС (до 10%) та може бути заміщене імпортом з Колумбії, ПАР та інших напрямків.

Ключова для Росії на європейському ринку нафта марки URALS може бути так само заміщена. Це не призведе до значного росту цін, який точно буде менший ніж, наприклад суто ринкові коливання 2011 року.

Унікальна можливість

Довгостроковий ефект повної ізоляції енергетики Росії з боку ЄС призведе до зниження росту реальних доходів (навіть не самих доходів) європейців лише на 0,04%, а Мордор водночас втратить близько 10% зниження доходів або понад трильйон євро протягом 8 років. Не забуваймо, що 30 – 50% відсотків федерального бюджету Росії формується завдяки експорту енергоносіїв.

Один із науковців дуже влучно навів крилатий вислів: "Необхідність — мати винаходу" (Necessity is the mother of invention). Саме теперішній момент може стати переламним у технологічному ривку до нових, альтернативних джерел енергії, що змінять докорінно наш світ. Це остаточно лишить за бортом розвитку та лідерства охочих жити у 14 сторіччі росіян.