Совок 2.0

У цій новій "реальності" еліти забули колишні розбіжності, згуртувалися довкола лідера в патріотичному пориві та засукали рукави. А Захід, вмившись сльозами і втерши соплі, змушений купувати наш газ за рублі.

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Ця реальність нам, втім, добре відома і називається "Радянський Союз". Там теж рубль був міцнішим за долар, у еліт не було розбіжностей у підтримці лінії партії, а навантаження та відвантаження чітко відповідали вказівкам пленумів ЦК.

Кожен вільний вірити в найближчу йому особисто частину цієї маячні: хто у звірства українських "націоналістів", хто в рубль, хто у відвантаження – навантаження, а хто в згуртовані еліти.

У полоні ілюзій

Ось тільки рубль не зміцнюється. Якщо долар не можна купити, його ціна, виставлена ​​Центробанком, немає ринкового сенсу.

Вона відображає лише той факт, що держава заборонила компаніям та громадянам використати долар як засіб заощадження. Валюту від постачання газу конвертуватиме в рублі "Газпромбанк", і сенс цієї конвертації тільки в тому, щоб валюта не залишалася на рахунках компаній, а відразу переходила до рук Центробанку, тобто, держави.

Російські акції не ростуть, тому що від того, що сьогодні Петро Петрович купив у Семен Семеновича акції по 20 рублів, а завтра продав йому по 25 рублів, кількість грошей в економіці та на рахунках компаній не змінюється.

Глухий кут для еліт

Еліти гуртуються навколо лідерів лише у фантазіях самих лідерів і піснях пропагандистів.

Насправді ж вони повинні пропонувати різні шляхи виходу з ситуації, що відповідають їхнім інтересам, – і це була б змістовна частина картинки. А якщо вони тільки "згуртовуються", то, значить, має місце якась хрєнь, для прикриття якої використовується ця хтонь.

Країни експортують товари, щоб отримати ту валюту, де вони купують необхідний імпорт. З цього погляду вимога до "недружніх країн", щоб вони платили за газ нашими рублями – це гучна декларація повної неадекватності реаліям світу. Але закони гравітації діють незалежно від указів президента Путіна.

Російські еліти і вся Росія опинилися у винятково тяжкому становищі, вихід із якого знайти не просто. Але тільки згуртованість навколо лідера та віра в паралельну реальність – це те, що їх завело сюди, а зовсім не те, що може нас звідси вивести.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: