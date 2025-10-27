Радиостанция Судного дня снова заработала: какие странные сигналы были на этот раз

Радиостанция Судного дня УВБ-76 "Жужалка" 27 октября снова передала странные сообщения. Она начала свое вещание в конце 1970-х годов и до сих пор привлекает внимание радиолюбителей и исследователей.

Какие сигналы подала "Жужалка"?

Российское издание ASTRA пишет, что 27 октября "Жужалка" передала 2 зашифрованных сообщения:

НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030

НЖТИ 6534 БЛОХОШРЫ 7934 0510

Большую часть времени радиостанция Судного дня транслирует монотонные звуки. А иногда это жужжание прерывается голосовыми сообщениями: строгий мужской и женский голос зачитывают последовательность цифр, слов или имен. Каждая буква закодированного текста обозначается первым именем ("Николай – Женя – Татьяна – Иван" соответствует набору букв Н–Ж–Т–И).

Эти слова или фразы, которые становятся предметом споров и предположений. Мистичность усиливают абсурдные слова в сигналах.

Среди версий – использование станции для передачи закодированных военных сообщений или калибровки радиолокационных систем.

BBC пишет, что радиовышка станции подключена к российской ракетной системе "Периметр" и излучает сигнал так называемой "Мертвой руки", который вызовет ответный ядерный удар, если сигнал будет прерван в результате ядерной атаки на Россию.

Что известно о радиостанции Судного дня?