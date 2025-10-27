Что на этот раз передал сигнал, рассказывает 24 Канал.
Российское издание ASTRA пишет, что 27 октября "Жужалка" передала 2 зашифрованных сообщения:
- НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030
- НЖТИ 6534 БЛОХОШРЫ 7934 0510
Большую часть времени радиостанция Судного дня транслирует монотонные звуки. А иногда это жужжание прерывается голосовыми сообщениями: строгий мужской и женский голос зачитывают последовательность цифр, слов или имен. Каждая буква закодированного текста обозначается первым именем ("Николай – Женя – Татьяна – Иван" соответствует набору букв Н–Ж–Т–И).
Эти слова или фразы, которые становятся предметом споров и предположений. Мистичность усиливают абсурдные слова в сигналах.
Среди версий – использование станции для передачи закодированных военных сообщений или калибровки радиолокационных систем.
BBC пишет, что радиовышка станции подключена к российской ракетной системе "Периметр" и излучает сигнал так называемой "Мертвой руки", который вызовет ответный ядерный удар, если сигнал будет прерван в результате ядерной атаки на Россию.
Что известно о радиостанции Судного дня?
Рекордную активность "Жужалки" фиксировали в день саммита НАТО в феврале. Тогда были 24 зашифрованных сообщения за сутки. Подобный уровень активности был исключительным: в последний раз такое было лишь незадолго до начала полномасштабной войны России против Украины.
Установлено, что УВБ-76 – это однозначно военная станция. Она находилась в распоряжении Западного военного округа России (до его реорганизации в 2023 году) и сейчас может принадлежать министерству обороны России.
С середины 1970-х станция располагалась, вероятно, в Московской области. Однако, в июне 2010 года произошло одно из самых громких отклонений в работе УВБ-76. Жужжание внезапно стихло на целый день, а через несколько дней в эфире появились необычные сигналы, в частности чужеродные голоса и фрагменты произведений Чайковского. После этого станция, похоже, изменила свое местоположение – ее фиксируют вблизи Санкт-Петербурга.
В России уверяли, что радиостанция "действительно имеет свою достаточно важную функцию", но "к силам ядерного сдерживания она не привязана". А последние повышения активности объясняли "проверкой ее работоспособности".