Що цього разу передав сигнал, розповідає 24 Канал.

Які сигнали подала "Жужалка"?

Російське видання ASTRA пише, що 27 жовтня "Жужалка" передала 2 зашифровані повідомлення:

НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030

НЖТИ 6534 БЛОХОШРИ 7934 0510

Більшість часу радіостанція Судного дня транслює монотонні звуки. А іноді це жужання переривається голосовими повідомленнями: строгий чоловічий та жіночий голос зачитують послідовність цифр, слів чи імен. Кожна літера закодованого тексту позначається першим іменем ("Николай – Женя – Татьяна – Иван" відповідає набору літер Н–Ж–Т–И).

Ці слова чи фрази, які стають предметом суперечок та припущень. Містичність посилюють абсурдні слова у сигналах.

Серед версій – використання станції для передачі закодованих військових повідомлень або калібрування радіолокаційних систем.

BBC пише, що радіовежа станції підключена до російської ракетної системи "Периметр" і випромінює сигнал так званої "Мертвої руки", який викличе ядерний удар у відповідь, якщо сигнал буде перерваний унаслідок ядерної атаки на Росію.

Що відомо про радіостанцію Судного дня?