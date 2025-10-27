Що цього разу передав сигнал, розповідає 24 Канал.
Російське видання ASTRA пише, що 27 жовтня "Жужалка" передала 2 зашифровані повідомлення:
- НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030
- НЖТИ 6534 БЛОХОШРИ 7934 0510
Більшість часу радіостанція Судного дня транслює монотонні звуки. А іноді це жужання переривається голосовими повідомленнями: строгий чоловічий та жіночий голос зачитують послідовність цифр, слів чи імен. Кожна літера закодованого тексту позначається першим іменем ("Николай – Женя – Татьяна – Иван" відповідає набору літер Н–Ж–Т–И).
Ці слова чи фрази, які стають предметом суперечок та припущень. Містичність посилюють абсурдні слова у сигналах.
Серед версій – використання станції для передачі закодованих військових повідомлень або калібрування радіолокаційних систем.
BBC пише, що радіовежа станції підключена до російської ракетної системи "Периметр" і випромінює сигнал так званої "Мертвої руки", який викличе ядерний удар у відповідь, якщо сигнал буде перерваний унаслідок ядерної атаки на Росію.
Що відомо про радіостанцію Судного дня?
Рекордну активність "Жужалки" фіксували у день саміту НАТО у лютому. Тоді були 24 зашифровані повідомлення за добу. Подібний рівень активності був винятковим: востаннє таке було лише незадовго до початку повномасштабної війни Росії проти України.
Встановлено, що УВБ-76 – це однозначно військова станція. Вона перебувала у розпорядженні Західного військового округу Росії (до його реорганізації в 2023 році) і наразі може належати міністерству оборони Росії.
З середини 1970-х станція розташовувалася, ймовірно, у Московській області. Однак, у червні 2010 року сталося одне із найгучніших відхилень у роботі УВБ-76. Жужання раптово стихло на цілий день, а за кілька днів в ефірі з'явилися незвичні сигнали, зокрема чужорідні голоси та фрагменти творів Чайковського. Після цього станція, схоже, змінила своє місце розташування – її фіксують поблизу Санкт-Петербурга.
У Росії запевняли, що радіостанція "дійсно має свою досить важливу функцію", але "до сил ядерного стримування вона не прив'язана". А останні підвищення активності пояснювали "перевіркою її працездатності".