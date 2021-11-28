Рак – это не приговор: как новые тесты могут изменить жизнь человечества

Новые тесты и не только они помогут выявлять онкологию раньше, чем сейчас. Но их еще нужно изготовить и утвердить, говорят ученые. Но некоторые предупреждают – эффективность такой технологии еще не полностью доказана.

Раньше, чем симптомы: в чем суть новых тестов

Обычно люди, которые попадают к хирургам-онкологам (например, с панкреатитом), имеют продвинутую стадию онкологии и плохой прогноз. Но в октябре 2020 года доктор Филлис Наполес зашла в операционную в Сакраменто, Калифорния, чтобы работать с другим пациентом.

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У него была панкреатическая онкология второй степени, но он согласился принять участие в испытании нового тестирования. 76-летний пенсионер был удивлен диагнозом, потому что не имел симптомов и еще неделю назад играл в гольф.

Новые анализы крови могут изменить онкодиагностику / Фото Healthline

Этот тип рака обычно очень редко выявляют так рано, пишет National Geographic. Процент выживания – около 3%, заболевание часто не поддается лечению вообще. Но пациенту повезло – опухоль его удалили полностью. Через год после операции, химио- и раидотерапии, Джон Форд свободен от рака.

Этот медицинский успех привлек внимание к новым кровяным тестам, которые могут повысить количество выживших.

"Я никогда не думала, что такое произойдет в моей еще достаточно молодой карьере, поэтому я еще надеюсь, – сказала она NG. – Это может изменить всю статистику касательно скрининга и выживания людей с панкреатическим раком".

Еще несколько компаний, которые занимаююся генетическим секвенированием там искусственным интеллектом, сейчас работают над новыми анализами крови. Иногда их еще называют "жидкой биопсией", которая может поймать сигналы о раке, которые циркулируют в потоке, даже в очень маленьких количествах.

И уже спрос на них – невероятный. Невозможно представить, что будет, когда они докажут свою полезность. Потенциальный рынок уже сейчас оценивается более чем в 6 миллиардов долларов и может вырасти втрое к 2025 году.

На данный момент только одни анализы утверждены – те, что нашли рак у господина Форда. Они называются Galleri, компания говорит о возможности находить 50 видов онкологии в образце крови. Их создали в Калифорнии в Grail (там занимаются здравоохранением).

И продвинуть понимание сложных случаев рака / Фото Verywell Health

Британия тоже заинтересована и собирает желающих на испытания. Главная задача – выявлять рак раньше, особенно тот, для которого сейчас нет качественных тестов.

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Например, в США можно тестировать людей на высокую склонность к раку пяти видов: груди, легких, простаты, толстой кишки и головы и шеи. С помощью анализа крови или маммограммы. Врачи прибегают к "жидкой биопсии", чтобы предлагать лучшее лечение и проверять, не вернулся ли рак снова.

Смертельная статистика Но из 600 тысяч смертей, вызванных раком в США, более ⅔ приходится на онкологии, что не имеют подобной роскоши. Обычно их не диагностируют, пока не появятся метастазы.

Теперь есть надежда, что люди, у которых опухоли никогда не диагностировали, смогут узнать и вовремя начать лечение. Впрочем, есть и опасения: тесты иногда могут быть ложноположительными и будут приводить к дальнейшим ненужным скринингам и серьезным инвазивным операциям.

"Здесь нужно сохранять баланс между точностью и пользой", – уверен Шиван Сивакумар, медицинский онколог в Университете Оксфорда. И нужно быть полностью уверенным, что это работает.

Раковые сигналы в нашей крови

Упомянутая выше жидкая биопсия была первоначально разработана как тест для уже больных раком людей, чтобы понять биологию их недуга. Когда опухоль растет в теле, некоторые клетки отмирают и разрезают ДНК, частицы которой продолжают циркулировать в крови.

Это позволяет новому поколению анализов делать сразу несколько вещей:

замечать и идентифицировать сигналы, что в теле могут быть новообразования:

сканировать рак на предмет специфических мутаций и останавливать их с помощью более таргетированной (то есть нацеленной – 24) терапии;

проверять качество лечения, устойчивость к лекарству и их влияние на онкологию;

прогнозировать и выявлять возможные рецидивы у пациентов;

Подобные тесты уже используются в США пять лет и полностью разрешены Food and Drug Administration. В прошлом году, FDA разрешила еще два анализа, которые могут обнаруживать несколько мутаций рака за один раз.

Генетика продолжает играть все большую роль в тестировании / Коллаж King's Daughters Medical Center

В их основе – новое поколение генетического секвенирования (разделение многих частей генома одновременно), чтобы "засечь" онкомутации, способствующие раковому росту.

В отличие от обычных биопсий, которые берут часть ткани на анализ, новые кровяные меньше вмешиваются в человеческое тело и показывают результаты быстрее. Пример – рак мочевого пузыря, который диагностируют более чем 500 тысячам американцев в год.

Его можно заметить благодаря небольшой циркуляции опухолевой ДНК в крови человека. Можно направить терапию только на этот орган. "Так биология помогает нам строить терапию", – сказал Марк Морисси, отвечающий в Johnson&Johnson как раз за инициативу рака груди (Lung Cancer Initiative).

Поэтому эта технология теперь будет, но у которых нет точного диагноза. Это позволит значительно ускорить лечение (большинство выявляют уже на развитой стадии с характерными симптомами. Шансов там немного).

Если взять рак поджелудочной железы (он же – панкреатический – 24), который уже распространился на другие органы, то прогноз очень неутешительный. Такие люди могут прожить от пяти до 12 месяцев, говорит доктор Сивакумар.

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В случае диагностики раньше срок возрастает до трех-четырех лет. Но так происходит в менее чем одном случае из пяти, что касается и рака легких.

Я думаю, это [новые тесты] полностью трансформирует отрасль,

– считает Сивакумар.

Найти иглу в стоге сена

Годами разработки в этой области сталкивались с невероятными проблемами. Первая и самая главная: количество "ракового" ДНК в крови – невероятно малое.

"Вы смотрите на ДНК, которая плывет в крови и большинство – это ДНК пациента. Она – стог сена. И вот пробираетесь через него в поисках иглы", – объясняет Джефф Окснард, торакальный онколог и глава клинического развития в компании Foundation Medicine.

Торокальная хирургия Это хирургия органов грудной клетки. Онкология такого направления занимается в том числе раком легких, трахеи, бронхов и плевры.

Для господина Форда все закончилось хорошо: он вернулся к работе на своем гольф курсе, работает там до 20 часов в неделю. И рассказывает всем о своем опыте, полученном в ходе клинических испытаний.

Рак легких – один из самых сложных видов для ранней диагностики / Коллаж Outsourcing Pharma

Материал в издании Scientific American тоже рассказывает на похожую тему. Рак легких еще 10 лет назад обнаруживали с помощью компьютерной томографии с малой дозой облучения (оно же всем известное КТ – 24).

Но вне этого медики и ученые почти не продвинулись дальше, чтобы находить маленькие новообразования глубоко в тканях, где заметить их очень сложно.

"Они маленькие и на этой стадии почти не создают какого-нибудь системного эффекта", – рассказал SA Майкл Мориси. 75% такого рака находят только на 3 или 4 стадии.

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А даже когда симптомы уже есть, часто они смахивают не на онкологию. И, конечно, проблемы отличаются от одного типа рака к другому. Сложнее всего находить не твердые виды рака, а гематологические, непосредственно в крови человека.

Прячась за другими: как выявлять редкую онкологию

Классический пример, говорят исследователи – злокачественный AL-амилоидоз.

AL-амилоидоз Нарушение белкового обмена, что приводит к угрожающей жизни недостаточности органов. Заболевание редкое и сложное для диагностики. Обусловливается отложением в органах амилоида – аномального белка.

Чтобы человеку такое диагностировали, пишет Scientific American, нужно несколько раз прийти к врачу через несколько лет. Симптомы неспецифичны и могут сначала указывать на отказ почек или сердца. Но здесь есть интересный поворот, говорят медики: иногда для того чтобы поймать эту болезнь, может хватить обычной электрокардиограммы (ЭКГ).

Чем дольше опухоль развивается, тем больше мутаций может получить и тем сложнее ее лечить. К тому же она может "хакнуть" иммунную систему, чтобы она не боролась с ней или прятала ее от иммунных клеток, например. Впрочем, ученые не сдаются и разрабатывают для сложных случаев новые методы диагностики.

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Новый способ находить миелому – рак костного мозга, если просто – это масс-спектрометрия. Для этого более чувствительного метода требуется всего 500 микролитров крови. Так можно найти факторы риска для популяций, более подверженных болезни (например, в Африке или африканском происхождении или имеющих рак крови в семье).

Парадигма, что мы ждем симптомы и только потом начинаем лечение, должна измениться. Не только для миеломы, но для каждого рака,

– считает Ирэн Гобриаль, ведущая исследовательница Dana Farber.

Наступление больших данных не обошло и онкологов. Теперь они используются вместе с другими биологическими маркерами и базами данных. Все, чтобы понять болезнь с точки зрения молекулярного строения.

В кишечнике людей исследуют микробиом (совокупность микроорганизмов в наших органах и тканях – 24). Эта часть тела имеет не менее 3,3 миллиона генов – гораздо больше, чем весь геном человека. На основе этих исследований уже говорят о создании лекарства с особыми бактериями.

"Представьте, что вы можете дать лекарство с некоторыми бактериями, которые могут неожиданно усилить терапию от рака", – сказал Марк Уайлдгаст, вице-президент Johnson&Johnson по онкологии.