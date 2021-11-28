Рак – це не вирок: як нові тести можуть змінити життя людства

Нові тести і не лише вони допоможуть виявляти онкологію раніше, ніж зараз. Але наразі їх ще треба виготовити та затвердити, кажуть вчені. Але дехто попереджає – ефективність такої технології ще не повністю доведена.

Раніше, ніж симптоми: у чому суть нових тестів

Зазвичай люди, які потрапляють до хірургів-онкологів (наприклад, з панкреатитом), мають просунуту стадію онкології та поганий прогноз. Але у жовтні 2020 року доктор Філліс Наполес зайшла в операційну у Сакраменто, Каліфорнія, щоб працювати з іншим пацієнтом.

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Він мав панкреатичну онкологію другого ступеню, але погодився взяти участь у випробуванні нового тестування. 76-річний пенсіонер був здивований діагнозом, бо не мав симптомів і ще тиждень тому грав у гольф.

Нові аналізи крові можуть змінити онкодіагностику / Фото Healthline

Цей тип раку зазвичай дуже рідко виявляють так рано, пише National Geographic. Відсоток виживання – близько 3%, хвороба часто не піддається лікуванню взагалі. Але пацієнту пощастило – його пухлину видалили повністю. Через рік після операції, хіміо- та раідотерапії, Джон Форд вільний від раку.

Цей медичний успіх привернув увагу до нових кров’яних тестів, які можуть підвищити кількість тих, хто вижив.

"Я ніколи не думала, що таке станеться у моїй ще доволі молодій кар’єрі, тож я ще маю надію. – сказала вона NG. – Це може змінити всю статистику щодо скринінгу та виживанню людей з панкреатичним раком".

Ще кілька компаній, що займаються генетичним секвенуванням там штучним інтелектом, зараз працюють над новими аналізами крові. Іноді їх ще називають "рідкою біопсією", яка може зловити сигнали про рак, які циркулюють у потоці, навіть у дуже маленьких кількостях.

І вже попит на них – неймовірний. Годі уявити, що буде, коли вони доведуть свою корисність. Потенційний ринок вже зараз оцінюється у більш ніж $6 млрд і може зрости втричі до 2025 року.

Наразі лише одні аналізи затверджені – ті, що знайшли рака у пана Форда. Вони називаються Galleri, компанія каже про можливість знаходити 50 видів онколгії у зразку крові. Їх створили у Каліфорнії у Grail (там займаються охороною здоров’я).

І просунути розуміння складних випадків раку / Фото Verywell Health

Британія теж зацікавлена і вже збирає охочих на випробування. Головне завдання – виявляти рак раніше, особливо той, для якого зараз немає якісних тестів.

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Наприклад, в США наразі можливо тестувати людей на високу схильність до раку п'яти видів: грудей, легенів, простати, товстої кишки та голови і шиї. За допомогою аналізу крові або маммограми. Лікарі вдаються до "рідкої біопсії", щоб пропонувати краще лікування і перевіряти, чи не повернувся рак знову.

Смертельна статистика Але з 600 тисяч смертей, що їх спричиняє рак у США, більш ніж ⅔ припадають на онкології, що не мають подібної розкоші. Зазвичай, їх не діагностують аж поки не з’являться метастази.

Тепер є надія, що людей, у яких пухлини ніколи не діагностували, зможуть про них дізнатися та вчасно почати лікування. Втім, є і побоювання: тести іноді можуть бути хибнопозитивними і призводитимуть до подальших непотрібних скрінінгів та серйозних інвазивних операцій.

"Тут треба зберігати баланс між точністю та користю", – упевнений Шиван Сівакумар, медичний онколог в Університеті Оксфорду. І треба бути повністю впевненими, що це працює.

Ракові сигнали у нашій крові

Згадана вище рідка біопсія була спочатку розроблена як тест для вже хворих на рак людей, щоб зрозуміти біологію їхньої недуги. Коли пухлина зростає у тілі, деякі клітини відмирають і розрізають ДНК, частинки якої продовжують циркуляцію у крові.

Це дозволяє новому поколінню аналізів робити відразу кілька речей:

помічати та ідентифікувати сигнали, що у тілі може бути новоутворення:

сканувати рак на предмет специфічних мутацій. І зупиняти їх за допомогою більш таргетованої (тобто націленої - 24) терапії;

перевіряти якість лікування, стійкість до ліків та їх вплив на онкологію;

прогнозувати та виявляти можливі рецидиви у пацієнтів;

Подібні тести вже використовуються у США з п’ять років та повністю дозволені Food and Drug Administration. Минулого року, FDA дозволила ще два аналізи, які можуть виявляти кілька мутацій раку за один раз.

Генетика продовжує грати все більшу роль у тестуванні / Колаж King's Daughters Medical Center

У їхній основі – нове покоління генетичного секвенування (розділення багатьох частин геному одночасно), щоб "засікти" онкомутації, що сприяють раковому зростанню.

На відміну від звичайних біопсій, що беруть частину тканини на аналіз, нові кров’яні менш втручаються у людське тіло та показують результати швидше. Приклад – рак сечового міхура, який діагностують більш ніж 500 тисячам американців в рік.

Його можна помітити завдяки невеликій циркуляції пухлинної ДНК у крові людини. Можна направити терапію лише на цей орган. "Так біологія допомагає нам будувати терапію", – сказав Марк Моріссі, який відповідає у Johnson&Johnson якраз за ініціативу раку грудей (Lung Cancer Initiative).

Тож ця технологія тепер буде, але які ще не мають точного діагнозу. Це дозволить значно прискорити лікування (більшість виявляють вже на розвинутій стадії з характерними симптомами. Шансів там небагато).

Якщо взяти рак підшлункової залози (він же – панкреатичний – 24), який вже поширився на інші органи, то прогноз дуже невтішний. Такі люди можуть прожити від п’яти до 12 місяців, каже доктор Сівакумар.

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У випадку діагностики раніше, термін зростає до трьох-чотирьох років. Але так стається у менш ніж одному випадку з п’яти, що стосується і раку легенів.

Я думаю, це [нові тести] повністю трансформує галузь,

– вважає Сівакумар.

Знайти голку у копиці сіна

Роками розробки у цій царині стикалися з неймовірними проблемами. Перша і найголовніша: кількість "ракового" ДНК у крові – неймовірно мала.

"Ви дивитесь на ДНК, яке пливе у крові і більшість – це ДНК пацієнта. Воно – копиця сіна. І от пробираєтесь через неї у пошуках голки", – пояснює Джефф Окснард, торакальний онколог та голова клінічного розвитку у компанії Foundation Medicine.

Торакальна хірургія Це хірургія органів грудної клітки. Онкологія такого напряму займається у тому числі раком легенів, трахеї, бронхів та плеври.

Для пана Форда все закінчилося доволі добре: він повернувся до роботи на своєму гольф курсі, працює там до 20 годин на тиждень. І розповідає всім про свій досвід, отриманий під час клінічних випробувань.

Рак легень – один з найскладніших видів для ранньої діагностики/ Колаж Outsourcing Pharma

Матеріал у виданні Scientific American теж розповідає на схожу тему. Рак легенів ще 10 років тому виявляли за допомогою комп’ютерної томографії з малою дозою опромінення (воно ж всім відоме КТ – 24).

Але поза цим медики та вчені майже не просунулися далі, щоб знаходити маленькі новоутворення глибоко у тканинах, де помітити їх дуже складно.

"Вони маленькі і на цій стадії майже не створюють якогось системного ефекту", – розповів SA Майкл Моріссі. 75% такого раку знаходять лише на 3 або 4 стадії.

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А навіть коли симптоми вже є, часто вони скидаються не на онкологію. І звісно, проблеми розрізняються від одного типу раку до іншого. Найскладніше знаходити не тверді види раку, а гематологічні, безпосередньо у крові людини.

Ховаючись за іншими: як виявляти рідкісну онкологію

Класичний приклад, кажуть дослідники - злоякісний AL-амілоідоз.

AL-амілоїдоз Порушення білкового обміну, що спричиняє загрозливу для життя недостатність органів. Захворювання рідкісне і складне для діагностики. Спричиняється відкладенням у органах амілоїду – аномального білка.

Щоб людині таке діагностували, пише Scientific American, треба кілька разів прийти до лікаря за кілька років. Симптоми неспецифічні і можуть спочатку вказувати на відмову нирок або серця. Але тут є цікавий поворот, кажуть медики: іноді для того, щоб зловити цю хворобу, може вистачити звичайної електрокардіограми (ЕКГ).

Що довше пухлина розвивається, тим більше мутацій може отримати і тим складніше її лікувати. До того ж вона може "хакнути" імунну систему, щоб вона не боролася з нею або ховала її від імунних клітин, наприклад. Втім, вчені не здаються і розробляють для складних випадків нові методи діагностики.

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Новий спосіб знаходити міелому – рак кісткового мозку, якщо просто – це мас- спектрометрія. Для цього більш чутливого методу потрібно лише 500 мікролітрів крові. Так можна знайти фактори ризику для популяцій, більш схильних до хвороби (наприклад, в Африці або африканського походження або хто має рак крові у родині).

Парадигма, що ми чекаємо симптоми і лише потім починаємо лікування, має змінитись. Не лише для мієломи, але для кожного раку,

– вважає Ірен Гобріаль, провідна дослідниця у Dana Farber.

Наступ великих даних не оминув і онкологів. Тепер їх використовують разом з іншими біологічними маркерами і базами даних. Все, щоб зрозуміти хворобу з точки зору молекулярної будови.

У кишківнику людей досліджують мікробіом (сукупність мікроорганізмів у наших органах і тканинах – 24). Ця частина тіла має щонайменше 3,3 млн генів – набагато більше ніж весь геном людини. На основі цих досліджень вже говорять про створення ліків з особливими бактеріями.

"Уявіть, що ви можете дати ліки з деякими бактеріями, які можуть неочікувано посилити терапію від раку", – сказав Марк Вайлдгаст, віцепрезидент Johnson&Johnson з питань онкології.