Вакцини для захисту від коронавірусної інфекції COVID-19 потребують оновлення, оскільки на заміну Дельті може прийти щось значно небезпечніше. Детальніше про побоювання, очікування та плани фахівців – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте Дельта варіант може змінити світ: чому доля людства залежить від удачі

Мутація, варіант, структура

Вчені слідкують за вірусною еволюцією, щоб зрозуміти, як і чому з'являються заразні варіанти, такі як Дельта та Дельта +, і що може прийти їм на зміну. Це дозволить вчасно оновлювати вакцини.

Візьмемо людину, яка на серйозній програмі лікування і має важку хронічну хворобу. Навіть якщо симптоми коронавірусу легкі, заслабкий імунітет матиме проблеми з тим, щоб їх побороти. А отже, продовжить розмножуватися (здійснювати реплікацію собі подібних – 24 канал).

У цьому процесі, як і у будь-якому іншому, завжди є помилки. Коли вірус копіює свій генетичний код неправильно під час переміщення з клітини до клітини, пише National Geographic. А вже мутований коронавірус передається людям, які були поряд з хворим. Можливо, за думками вчених, Дельта народилася саме так.

За ці два роки пандемії тисячі варіантів початкового вірусу SARS-CoV-2 були помічені, чотири з них були визнані ВООЗ небезпечними – Альфа, Бета, Гамма та Дельта.

Останній, наразі – найбільш заразний і відповідальний за 97% нових випадків у світі. Мутація стає варіантом, лише коли доведено, що вона дає вірусу вагому перевагу. Але це не впливає вцілому на структуру (якщо вплине, це буде вже щось інше; наприклад, SARS-CoV-3, вважають вчені).

Усі чотири найнебезпечніші варіанти коронавірусу / Колаж The Conversation

Але чи це найгірше, що нас чекає? Експерти у цьому не впевнені, тому методично продовжують досліджувати мутації. Вони трапляються хаотично та випадково, аніж системно і здебільшого більше шкодять самому вірусу. Вбивають його або відмирають самі, бо нема куди поширюватися.

Втім, стаються і небезпечні для людей винятки (як чотири, що наведені вище). Здебільшого, коли вже інфіковані люди відвідують масові заходи, де багато інших людей (теж потенційно заражених), спортивні змагання, весілля – ідеальне середовище.

Зазвичай, в результаті мутації вимирають, але коли у вас загрозлива інфекція, гору бере природний відбір,

– пояснив професор мікробіології та молекулярної генетики Університету Пітсбурга NG Вон Купер.

І це особливо актуально для родини коронавірусів, бо вона відома своїм "неохайним копіюванням" з купою помилок. Це відображено навіть в структурі – замість двоспіральної ДНК, всередині у них – односпіральна РНК.

Виробники вакцин готуються до нових варіантів COVID-19 / Фото Pixabay

Здавна повелося, що ензіми, що виробляють нові копії РНК, більш схильні до помилок,

– уточнив Вон Купер.

Втім, не все так погано для "корони": у неї є окремий фермент, який має ще раз перевіряти усі зміни, тому їх менше ніж, наприклад, у грипу. В середньому, коронавіруси допускають одну серйозну мутацію на мільйон реплікацій РНК. Але багато і не потрібно, щоб спричинити світовий хаос.

Ті віруси, які поширюються повітряно-крапельним шляхом, заражають більше людей (бо всі ми дихаємо та розмовляємо), ніж передача поганою гігієною, статевим шляхом та дотиком.

Головна проблема – ми вже можемо передавати коронавірус іншим, навіть не підозрюючи, що заражені. Тож вчені витрачають багато коштів на продовження досліджень.

Одночасна еволюція: чому це небезпечно

Отже, вірус зумів затриматися в популяції настільки, щоб отримати свою, визнану світом мутацію. Але що вона йому дає? Зазвичай, це кілька варіантів з набору: покращена передача, інфекційність, вірулентність, здатність обходити імунний захист. Майже не буває, коли все разом.

Що більше непокоїть вчених, так це коли зміни стаються одночасно у кількох незалежних варіантах. "Це робить вірус більш схильним до еволюції", – зазначив Вон Купер. Феномен відомий в науці як "конвергентна еволюція".

Що таке конвергентна еволюція Це процес, що призводить до формування схожих ознак у неспоріднених між собою груп. Головною причиною вважають схожі умови в екологічних нішах. Наприклад, подібність акул, дельфінів та іхтіозаврів.

У світі коронавірусів одна зміна була знайдена у всіх небезпечних варіантах: у секції 614 спайк-білку, за допомогою якого вірус проникає у клітини. Там одна амінокислота була замінена на іншу – і маємо D614G з посиленою заразністю та передачею. Втім, наступна – ще небезпечніша.

Цікаво Три уроки пандемії: чим схожі історії СНІДу та коронавірусу

L452R розташована там само, теж виникла через заміну і поширена у 12 інших, не пов'язаних між собою родах вірусу. Це, на думку вчених, означає "надання коронавірусу відчутної переваги".

Вірус та його мутації / Колаж News Medical

Можливо, наголошують вони, L542R "допомагає інфікувати людей з деяким імунітетом" (наприклад, лише з однією дозою чи з перенесеним захворюванням – 24 канал). Втім, усі зареєстровані (принаймні у США) вакцини залишаються ефективними, навіть попри випадки хвороби після повної вакцинації.

Після Дельти: до чого готуються у галузі вакцин

Зважаючи на недостатню світову вакцинацію (43% населення, але лише 2% у країнах низького рівня розвитку), нові штами, варіанти та мутації все одно з'являтимуться – це лише питання часу.

І подекуди спалахи у віддалених та мало населених районах можуть стати глобальною проблемою. Мутації стаються там, де є вірусна реплікація. Отже, найкращий спосіб зупинити майбутні спалахи – серйозно обмежити цю здатність вірусу, тобто вакцинувати максимально доступну кількість людей.

Актуально Вакцини від коронавірусу здатні на більше: великий бізнес та порятунок планети

Виробники вакцин вже готуються до майбутнього поза варіантом Дельта. Тим більше, що новий варіант Дельти вже зафіксували у восьми штатах США.

Потенційно, він може поширюватися ще швидше і називається AY.4.2. Вакцини мають працювати й проти нього теж (наразі відповідає лише за 0,1% усіх випадків в США і цілих 6% у Британії). Нині цей штам не відзначений ВООЗ як "під наглядом" чи "такий, що викликає занепокоєння", тож дослідження та спостереження тривають.

Найбільші постачальники вакцин продовжують дослідження / Фото News Medical

Великі компанії теж готуються до непевного майбутнього, пише Scientific American. CEO Pfizer Альберт Бурла, стоячи поряд з президентом США Джозефом Байденом на G7, заявив:

Якщо буде потреба у новій вакцині від коронавірусу, компанія готова її зробити за 100 днів.

Потреба може з'явитися через появу так званого "утікача" – варіанта, що обійде імунітет від раніше введених вакцин або попереднього захворювання. І краще готуватися раніше, ніж запізно, упевнені у фармгалузі.

Останні кілька місяців Pfizer, Moderna та AstraZeneca готувалися на відомих штамах, навчаючи вакцини боротися з Бетою та Дельтою. Це так звані "навчальні полігони", де відпрацьовуються всі потрібні процеси.

"Наразі виглядає так, що робити нову вакцину не треба – старі чудово дають собі раду з Дельтою", – сказала наукова директорка Програми дослідження вакцин у Медичному центрі Університету Вандербільт Кетрін Едвардс у коментарі Scientific American.

Вакцини проти COVID-19 активно тестують / Фото Pixabay

За появи "утікача", Pfizer та Moderna, які спираються на мРНК технологію, зможуть синтезувати вакцину за кілька днів, як це вже було. Для цього нову генетичну послідовність "упаковують" у ліпідний жировий шар і покривають наночастинками для швидкого пересування всередині організму.

Розробники векторних вакцин, як-то AstraZeneca, відстануть не дуже. Тут технологія інша: ключову генетичну послідовність вставляють у нешкідливий вірус-носій. Далі культивують велику його кількість у біореакторі та очищують її.

До того як дійти до рук людей, вакцини мають пройти багато тестів. BioNTech у Німеччині разом з партнерами з Pfizer, тестує вакцину проти COVID-19, спрямовану на варіант Бета (930 рандомних учасників, використання плацебо).

Ще раніше, у серпні, почали тестувати полівалентну вакцину одночасно від штамів Альфа та Дельта. Moderna в США комбінує Бету, Дельту та оригінальний SARS-CoV-2 на групах у 300 – 500 осіб. Результати планують передати у FDA (Food and Drug Administration – 24 канал).

Головний піддослідний

Така увага до Бети (вона ж – індійський варіант) невипадкова. Саме цей штам більше як інші стійкий до спроб антитіл людини після вакцинації його нейтралізувати.

Якщо виникне якийсь новий штам з подібними мутаціями у майбутньому, ми зможемо використати все, що ми наразі дізналися про Бету,

– сказала старша віцепрезидентка та голова дослідження інфекційних хвороб у Moderna Жаклін Міллер.

Не проґавте Нова загроза та потужна епідемія: яке відкриття схвилювало вчених

Компанія також збирає інформацію з лікарень, щоб оцінити "ефективність у реальному житті" (real world effectiveness – 24 канал). Але цей спосіб "не є ідеальним", визнала Жаклін Міллер.

Крім дослідження на людях, вчені проводять так звані імуногенні тести. Вони показують імунні відповіді, викликані вакцинами проти окремих варіантів. Дивляться на підвищення рівня антитіл або B-лімфоцитів. Дані порівнюють з вакцинами першого покоління. Такий підхід вже використовують в AstraZeneca.

Що таке B-лімфоцити Один з видів лімфоцитів, чия основна функція – виробляти антитіла після контакту з антигеном або активації зі сторони більш потужних у захисті Т-клітин. У ембріонів людини та ссавців вони формуються у печінці та кістковому мозку зі стовбурових клітин; у дорослих – лише у кістковому мозку.

Наразі не дуже ясно, як зрозуміти, що штам "втік". ВООЗ має схему, що добре працює у випадку грипу, та точно вказує, коли потрібно міняти вакцину. Але нічого схожого поки що не існує для COVID-19. Жаклін Міллер вважає, що РНК-вакцини "можуть оновлюватися ще швидше, ніж щеплення від грипу", бо виробляти їх легше.

Коли ми побачимо багато вакцинованих, які прямують до госпіталя – тоді в нас буде проблема. Але поки що ми навіть не поряд з цим,

– заспокоїв виконавчий віцепрезидент біофарм досліджень та розвитку в AstraZeneca Мене Пангалос.

Розробники вакцин проти COVID-19 впевнені: розслаблятися не можна / Фото Pixabay