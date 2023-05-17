На этих ракетах базируется российское ядерное оружие: история создания "Кинжалов"

Российская аэробалистическая ракета "Кинжал", которая может нести ядерный заряд, – это адаптированный "Искандер" под истребитель МиГ-31. А официальное название ракеты Х-47М2 указывает на то, что ее разрабатывали достаточно долго.

Об этом 24 Каналу заявил главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков. Он отметил, что преимущество этой ракеты в том, что она воздушная.

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"Сначала были опытные образцы. После того сделали образец Х-47 – работает плохо. Х-47М – все равно плохо работает. Х-47М1. Ладно, доказали, приняли на вооружение под названием Х-47М2", – рассказал Катков.

Что предшествовало созданию "Кинжала"

В 2000-х годах США и НАТО начали развертывать противоракетную оборона от баллистических и межконтинентальных ракет. Речь тогда шла не только об угрозах от КНДР, Ирана, а в первую очередь, и от России.

Речь идет о ракете SM-3, размещаемой на ракетных кораблях и наземных пусковых установках. И в конце 2000-х годов было принято решение о том, чтобы разместить комплексы противоракетной обороны против баллистических ракет в Европе. В частности, в Польше и Румынии. Тогда в России стали понимать, что это большая проблема.

План НАТО, пугающий Россию

"Ведь в НАТО разрабатывался еще во времена холодной войны сценарий так называемого удара "обезглавления", когда, например, по еще тогда СССР, но наносится первым такой превентивный удар", – рассказал военный эксперт.

Тот удар, который может быть направлен непосредственно на ядерную триаду еще СССР, а затем и России. Все для того, чтобы уничтожить ядерные силы – системы военного управления, ядерные носители и ядерные заряды. В то же время этот сценарий не гарантирует, что все ядерные силы будут уничтожены на Земле.

Что-то может улететь. Нет 100% гарантий. И это что-то уже должны перехватить комплексы противоракетной обороны против межконтинентальных, баллистических ракет. Они, естественно, не смогут перехватить тысячи ракет, которые там может запустить Россия, но десятки могут,

– добавил главный редактор Defence Express.

И тогда Россия, понимая возможные угрозы, берет на вооружение "Искандер". Дальность этой баллистической ракеты составляет до 500 километров. Россияне размещают комплекс в Калининграде.

"Для чего замысел – в том, что в случае необходимости, если такая ситуация будет, "Искандер" уничтожает именно наземные пусковые против ракет SM-3. Все. Появляется такое просто окно в противоракетной обороне противника, куда все баллистические ракеты могут лететь", – отметил военный эксперт.

Впоследствии и появляется концепция аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Как создали ракеты "Кинжал": смотрите видео

Воздушный "Искандер"

"То есть концептуально – это просто воздушный "Искандер". Он отличается, но многое просто взято из него. "Искандеры" в Калининградской области остаются именно уязвимыми, ведь находятся в зоне действия даже тактического вооружения", – сказал Олег Катков.

По словам военного эксперта, россияне декларируют, что суммарная дальность удара "Кинжалом" с МиГ31-К составляет около 2000 километров. То есть, у россиян существует возможность поднять истребитель и уничтожить пусковые SM-3. Ведь "Кинжал" значительно мобильнее на оперативном уровне, поэтому там и сделали маленькое время подлета.

В США ясно понимали, что такое может быть. Поэтому именно противоракетную оборону с ракетами SM-3 защищают "Patriot".

И здесь вопрос – если "Patriot" отрабатывают и по "Искандеру", и по "Кинжалу", то все, на чем считается ныне Кремль в виде ядерного вооружения, под вопросом. Потому что "Patriot" перехватывает "Кинжалы",

– подчеркнул главный редактор Defence Express.

Паника в Кремле

Мол, когда ракета сбита один раз – это не система, а когда идет массированный запуск, одновременно летят и 6 "Кинжалов", а также баллистические ракеты, дроны-камикадзе, крылатые ракеты – это комбинированный удар и он отражен.

В Кремле, убежден военный эксперт, из-за этого паникуют.

"То, что они разрабатывали годами, во что они вкладывали миллиардные средства, то, что было вообще с гарантией того, что все у них будет работать в отношении ядерного вооружения. Они прекрасно понимают, что только на ядерном вооружении базируется Кремль", – сказал он.

Из-за того, что "Кинжал" не работает, оккупанты и пытаются доказать, что они якобы "уничтожили или поразили "Patriot".

"Не работают "Искандеры", у них ничего этого нет. Есть прямые вопросы в министерство обороны России: "А почему вы заказали это вооружение, потратили огромные средства и время? Куда эти средства пошли?" – добавил Катков.

Теперь благодаря тому, что ВСУ эффективно использовали западное оружие, у россиян трещит система, на которой все построено.

Что известно о сбитие "Кинжала", который якобы "нельзя сбить"