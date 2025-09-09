Владимир Зеленский прокомментировал атаку россиян по американскому предприятию в Украине. Он отметил, что там не было военных объектов, а сам удар может иметь символический характер.

Удар прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News, передает 24 Канал.

Почему Россия ударила по американскому заводу в Украине?

Во время общения с журналисткой Владимира Зеленского спросили, считает ли он, что Россия умышленно ударила по американскому предприятию на территории Украины.

Глава государства ответил, что никто не может точно знать мотивы Владимира Путина, однако "он хорошо знает, что делает". Президент Украины обратил внимание на расстояние от фронта до атакованного объекта и отметил, что оно не имело никакой военной принадлежности.

Отсюда расстояние от фронта – 1 000 километров, даже немного больше... Это не та территория, по которой обычно бьют. Здесь вообще нет военных, я имею в виду, заводов, линий по производству беспилотников или средств РЭБ,

– сказал украинский лидер.

По словам президента Зеленского, предприятие производило, в частности, кофемашины. Он отметил, что это не может быть опасностью для России, которая имеет вторую по величине армию в мире.

По мнению гаранта государства, такой удар может быть скорее "посланием" от россиян.

Что известно об атаке на предприятие США в Украине?