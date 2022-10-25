"Вторая армия" снова идет ко дну: среди захватчиков растут этнические конфликты

В российской армии участились случаи насилия и убийств. Часть "мобиков" умирает даже не прибыв на войну в Украину. Нередко причиной тому становятся этнические конфликты.

Так, в вооруженных силах России процветает расизм и фанатизм. Поэтому высока вероятность этнических конфликтов. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Интересно На месте сборов "мобиков" под Казанью 6 нашли повешенными

Случаи дискриминации в армии врага

В ISW проанализировали обнародованные в соцсетях видео. Отметили, что на кадрах видно, как российский офицер избивает солдата-мусульманина. Более того, так наказывает за то, что захватчик пытался молиться в определенное время.

Российские пропагандисты пытались отрицать подлинность кадров. Однако это уже не первые случаи насилия по религиозным или этническим признакам. В частности, в ISW упомянули стрельбу на полигоне в Белгородской области. Аналитики подчеркнули, что все указывает на то, что проблем у российской армии будет все больше.

Расовая и религиозная напряженность также может помочь объяснить относительное спокойствие Кадырова и очевидное отделение Пригожина от него,

– отметили в американском Институте изучение войны.

Кстати Родственникам расстрелянных на полигоне в Белгороде "Лады" не дадут, – Братчук

Как русский офицер избивал солдата из-за молитвы: смотрите видео

Что известно о стрельбе на Белгородской области

15 октября на полигоне одной из российских воинских частей под Белгородом произошла массовая стрельба. Официально заявили об 11 погибших военных. Правда, телеграмм-каналы пишут о по меньшей мере 22 убитых.

Россия традиционно придумала "фантастические" объяснения инцидента. Завыли, что "добровольцев" якобы расстреляли некие "террористы". Впоследствии заверили, что обстрел якобы произвели "граждане одной из стран СНГ" .

Интересно, что по одной из версий всю вину скинули на гастарбайтеров из Таджикистана, которым вручили российские паспорта и незаконно мобилизовали в российское войско.

Вероятно, новомобилизованных унижали, как это очень часто бывает в русской армии. Поэтому они не выдержали и расправились с обидчиками. Такое предположение в эфире 24 канала сделал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

сделал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Отметим, что источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что мобилизованные находились в ужасных условиях и узнали, что их хотят отправить на передовую. "Мобики" взбунтовались и перебили своих командиров. В воинскую часть сразу направили карательные отряды. Именно они и расстреляли мятежников.

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