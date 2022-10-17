Так, вблизи столицы Татарстана обнаружили сразу 6 повешенных мобилизованных. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

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Российские мобилизованные должны пройти психологический тест

Пока неизвестно, покончили ли с собой сами погибшие или им кто-то помог. Впрочем, чтобы разобраться, к месту сбора под Казанью срочно приехала прокуратура.

Любопытно, что теперь всем живым придется пройти психологический тест. Более того, учитывая стрельбу на полигоне в Белгороде, командиры решили не раздавать никому оружие для учений.

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Что известно о стрельбе под Белгородом

Вечером 15 октября российские телеграм-каналы сообщили, что на полигоне в Белгородской области произошла стрельба. Впоследствии это подтвердили и в минобороны государства-агрессора.

Официально подтвердили 11 жертв и 15 раненых. Впрочем, свидетель расстрелов заверил, что цифры значительно преуменьшают. По его словам, погибли 22 мобилизованных, а еще 16 получили ранения.

По неофициальным данным, трое мобилизованных открыли огонь, вероятно, на полигоне в селе Солоти. Одно из белорусских оппозиционных изданий отметило, что там находились более 100 человек из Брянской области. Они вроде бы отказываются идти на штурм Лимана.

Между тем в минобороны России заявили, что якобы террористы обстреляли подразделение во время занятий с добровольцами. Впоследствии заверили, что обстрел якобы совершили "граждане одной из стран СНГ". Также сначала сообщили, что нападавших было трое. Однако вскоре передумали: стреляли вроде бы двое военных и их убили.

Есть версия, что инцидент спровоцировали граждане Таджикистана, которым вручили российские паспорта и отправили в армию.

На стрельбу уже отреагировал глава ОВА Одесской области. Максим Марченко отметил, что с такими мобилизованными пакетов нам понадобится меньше.

Следует обратить внимание! В России призывников буквально ловят на улицах. Им опечатывают квартиры и угрожают тюремным заключением. Более того, повестки разносят учителя.

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