Так, поблизу столиці Татарстану виявили одразу 6 повішених мобілізованих. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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Російські мобілізовані мають пройти психологічний тест

Поки невідомо, чи загиблі самі наклали на себе руки, чи їм хтось допоміг. Втім, аби розібратися, до місця зборів під Казанню терміново приїхала прокуратура.

Цікаво, що тепер усім живим доведеться пройти психологічний тест. Ба більше, зважаючи на стрілянину на полігоні в Бєлгороді, командири вирішили не роздавати нікому зброю для навчань.

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Що відомо про стрілянину під Бєлгородом

Ввечері 15 жовтня російські телеграм-канали повідомили, що на полігоні у Бєлгородській області сталася стрілянина. Згодом це підтвердили і в міноборони держави-агресорки.

Офіційно підтвердили 11 жертв та 15 поранених. Втім, свідок розстрілів запевнив, що цифри значно применшують. За його словами, загинуло 22 мобілізованих, а ще 16 – отримали поранення.

За неофіційними даними троє мобілізованих відкрили вогонь, ймовірно, на полігоні у селі Солоті. Одне з білоруських опозиційних видань зазначило, що там перебували понад 100 людей із Брянської області. Вони нібито відмовляються йти на штурм Лимана.

Тим часом у міноборони Росії заявили, що нібито терористи обстріляли підрозділ під час занять з добровольцями. Згодом запевнили, що обстріл нібито здійснили "громадяни однієї з країн СНД". Також спочатку повідомили, що нападників було троє. Однак, незабаром передумали: стріляли начебто двоє військових і їх вбили.

Існує версія, що інцидент спровокували громадяни Таджикистану, яким вручили російські паспорти та відправили до армії.

На стрілянину вже відреагував очільник ОВА Одеської області. Максим Марченко зазначив, що з такими мобілізованими пакетів нам знадобиться менше.

Варто звернути увагу! У Росії призовників буквально ловлять на вулицях. Їм опечатують квартири та погрожують ув'язненням. Ба більше, повістки розносять вчителі.

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