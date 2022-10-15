Спершу про це повідомили в російських телеграм-каналах. Згодом інцидент підтвердили в міноборони Росії.

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Що відомо про стрілянину у військкоматі

У Росії масова мобілізація набирає обертів. Потенційних призовників "ловлять" на вулицях та на роботі.

Окрім цього, військовозобов'язаним навіть погрожують ув'язненням. Не дивно, що підривна діяльність з боку "мобіків" посилилася.

За неофіційними даними, троє мобілізованих відкрили стрілянину в військовій частині. В одному з телеграм-каналів повідомили, що нібито 22 особи вбили та ще 16 поранили.

Стрілянина ймовірно сталася на полігоні у селі Солоті. За даними білоруського опозиційного видання, там перебуває понад 100 людей із Брянської області, що відмовляються йти на штурм Лимана.

У Міноборони Росії стверджують, що терористи обстріляли підрозділ під час занять з добровольцями. Офіційно підтвердили, що 11 людей загинули, а ще 15 постраждали та отримують медичну допомогу.

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У Росії довелося посилити охорону військкоматів через регулярні підпали та напади

Мобілізовані, що не хочуть стати "гарматним м'ясом", почали підпалювати військові комісаріати та навіть нападати на комісарів. Російські ЗМІ стверджують, що для того, аби запобігти подібним випадкам, держава-агресорка вирішила посилити охорону у військових частинах.

Російський депутат Алєксандр Хінштейн заявив, що у багатьох містах, зокрема у Москві, поруч із військкоматами патрулюватиме Росгвардія. Охороняти об'єкти будуть спеціальні групи затримання.

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