Однак свідок розстрілів запевняє, що цифри применшують, адже загинули 22 особи, а ще 16 людей поранили. Стрілянину у Росії прокоментував голова Одеської ОВА.
До теми У військовій частині в Бєлгородській області сталася стрілянина: багато загиблих і поранених
"Добре практикуються у стрільбі по своїх колегах": очільник Одеської ОВА
Максим Марченко у своєму відеозверненні розповів одеситам про інцидент, що напередодні трапився у Бєлгородській області. Очільник ОВА сказав, що з 3 стрілків – 2 вбили на місці.
Марченко додав, що тепер місцеві жителі можуть отримати нові "подарунки", унаслідок путінської мобілізації. Адже один стрілок досі "бігає" озброєний по Бєлгородській області.
З такими воїнами росіянам не будуть потрібні загороджувальні загони скоро, а українцям не доведеться витрачати пакети намарно,
– жартівливо зауважує очільник ОВА.
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Ймовірно, що мобілізованих розстріляли карателі
Джерела 24 каналу в спецслужбах інформують, що ситуація на полігоні під Бєлгородом була не такою, як її описали в міноборони Росії. За їхніми даними, мобілізованих тримали в нелюдських умовах. Командири принижували їх.
Ситуація погіршилася, коли призовники дізналися, що їх відправляють на фронт. Через це вони розпочали бунт і побили командирів.
Тому до військової частини відправили каральні загони. Їхні представники розстріляли тих, хто чинив опір.
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