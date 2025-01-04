Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис австрійського канцлера у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, та на Euronews.

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Що сказав Негаммер про свою відставку

Карл Негаммер заявив, що його Австрійська народна партія та соціал-демократи не змогли домовитися щодо ключових питань у формуванні наступного уряду країни. Через це він подасть у відставку найближчими днями.

Ми довго і чесно намагалися домовитися. Наразі неможлива домовленість із Соціал-демократичною партією Австрії щодо суттєвих питань. Народна партія дотримується своїх обіцянок: ми не погодимося на заходи, які є антиефективними чи антибізнесовими, чи новими податками. Тому ми припиняємо переговори з соціал-демократами й не будемо їх продовжувати,

– сказав канцлер Австрії.

Варто зазначити, що партія NEOS разом із консервативною Австрійською народною партією (ÖVP) канцлера Австрії Карла Негаммера та лівоцентристськими соціал-демократами намагалися сформувати трипартійну керівну коаліцію після того, як права Австрійська партія свободи перемогла на національних виборах у вересні.

Однак згодом NEOS вийшла з переговорів, тому залишилося дискутувати лише Народній партії та соціал-демократам.

Лідерка Neos Беате Майнль-Рейзінгер заявила, що прогрес неможливий і що "фундаментальні реформи" не були узгоджені. Вона повідомила іншим лідерам партії, що члени Neos "не будуть продовжувати" переговори.

Переговори затягнулися після того, як усі інші партії відмовилися співпрацювати з лідером Партії свободи Гербертом Кіклем, який посів перше місце на виборах з 29,2% голосів. Ця партія виступає за посилення міграційної політики, а також за скорочення європейської допомоги Україні.

Після відставки Негаммера наступним кроком є ​​нові вибори. Права Австрійська партія свободи привітала таку можливість, оскільки опитування громадської думки показують, що їх підтримка лише зросла після виборів. Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення газети Der Standard, у грудні ця права партія підвищила свою підтримку до 35% голосів виборців.

Австрійський канцлер пішов і в відставку з лідера партії

Окрім відставки з посади федерального канцлера Австрії, Карл Негаммер вирішив покинути посаду лідера Австрійської народної партії. Тепер там мають обрати нового голову, який потенційно міг би сформувати коаліцію з Австрійською партією свободи.

Одним із ймовірних кандидатів на цю посаду, за даними журналістів Kurier, є ексканцлер країни Себастьян Курц. Також на цю посаду розглядають: генерального секретаря Торгово-промислової палати Вольфганга Гаттманнсдофера, а також міністерка конституції Каролайн Едтштадлер.

За даними видання, заступник губернатора Нижньої Австрії Штефан Пернкопф та голова осередку партії у Нижній Австрії Йохен Даннінгер розглядаються як віцеканцлери, якщо Австрійська народна партія здобуде перемогу на виборах.