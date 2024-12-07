Лідери обговорили ситуацію в Україні та можливість мирних переговорів задля закінчення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію австрійського канцлера Карла Негаммера у соцмережі Х.

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Про що говорили Зеленський та Негаммер

Австрійський лідер оприлюднив фото зустрічі з Володимиром Зеленським й зазначив, що його країна прагне якомога швидшого закінчення війни в Україні. І для цього Австрія, за його словами, готова стати майданчиком для потенційного дипломатичного вирішення цього.

Ми говорили про активізацію наших спільних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру. Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий приймати майбутні мирні переговори,

– розповів Негаммер.

Зустріч прокоментував й український лідер: "Подякував за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору".

За його словами, він запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

До слова, в Єлисейському палаці, за даними ЗМІ, запланована зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном. З останнім також планує зустрітися новообраний президент США, який наразі теж перебуває у Парижі. Можлива і тристороння зустріч Зеленського, Трампа і Макрона.