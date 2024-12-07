Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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В Парижі також перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Це його перший закордонний візит після виборів у США.

Трамп зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном о 15:00 за Гринвічем (о 17:00 за київським часом).

Крім того, західні ЗМІ повідомляють, що Зеленський теж може зустрітися з Макроном та Трампом. Імовірно, ідеться про послідовні зустрічі тет-а-тет. Водночас Reuters пише, що можлива і тристороння зустріч Зеленського, Трампа і Макрона.

Чому лідери приїхали до Франції

Ввечері глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі, яка сталася тут 5 років тому.

Серед високих гостей – обраний президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський. Єлисейський палац підтвердив, що увечері вони по черзі проведуть двосторонні переговори з Макроном.

Усі урочистості будуть проходити всередині нього у зв'язку з поганою погодою.