Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Сегодня же в Париже находится и избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для проведения ряда встреч на высоком уровне с главами различных государств. В частности, в Елисейском дворце запланирована его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Смотрите также Шольц поговорил с Трампом о завершении войны в Украине
Сегодня же в Париже находится и избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.