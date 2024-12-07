Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на Reuters. По словам Шольца, он уверен, что между Германией и США удастся разработать стратегию для Украины.

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"Ничего не решать без украинцев"

Шольц отметил, что важным остается учет мнения украинского народа.

Моим руководящим принципом остается то, что ничего нельзя решить без участия украинцев,

– подчеркнул канцлер.

Он также отметил, что разговор с Трампом был "детальным" и что его команда постоянно контактирует с советниками будущего президента США.

Шольц отметил, что важно как можно быстрее прекратить насилие и обеспечить независимость и суверенитет Украины.

Однако, как пишет The Guardian, Шольц вновь исключил возможность поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, заявив, что удары по России могут привести к эскалации, которой необходимо избегать.

К слову, 2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев. Этому визиту предшествовал его телефонный звонок российскому президенту Путину.