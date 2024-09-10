Расстрел криминального авторитета Джони Балога под Львовом: полиция установила подозреваемых

Правоохранители обнаружили подозреваемых в покушении на жизнь криминального авторитета Джонни Балога. Его расстреляли в автомобиле во Львове.

В материалах дела упоминается, что к этому покушению могут быть причастны два человека. Но они не довели убийство до конца из-за своевременного оказания медицинской помощи раненому.

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Полиция расследует дело о покушении

Правоохранители выяснили личности двух исполнителей покушения на убийство Джонни Балога в селе Сокольники, расположенном недалеко от Львова. Они длительное время наблюдали за криминальным авторитетом, изучая его дом, маршруты передвижения, круг общения и автомобили, которые он использует. Злоумышленники, которые действовали в сотрудничестве с неустановленными лицами, разработали план убийства Джонни Балога возле его дома.

Согласно данным следствия, подозреваемые встретились на автозаправочной станции и направились к дому жертвы. Один из мужчин, который играет роль исполнителя, должен был застрелить Джонни Балога, а затем на мотоцикле вернуться к своему соучастнику, который ждал его на Ford Transit Custom, чтобы они могли вместе исчезнуть.

Киллер заметил, как к дому в Сокольниках подъезжает BMW X6, принадлежащий Джонни Балогу. Он вышел на дорогу, подошел к автомобилю со стороны водителя и сделал не менее 25 прицельных выстрелов в жертву.

Джонни Балог был доставлен в больницу в критическом состоянии, получив ранения грудной и брюшной полости, что повредило плевру, тонкий и толстый кишечник, желчный пузырь, а также имел переломы, внутренние кровотечения и другие травмы.

Из материалов дела известно, что правоохранители установили имена и данные двух исполнителей.

В июле 2024 года им сообщили о подозрениях в совершении покушения на умышленное убийство. Одного из подозреваемых в сентябре объявили в международный розыск. Другому подозреваемому по этому делу избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью выйти под залог в 2 млн грн, которые тот заплатил.

Что известно о Джони Балоге

По данным бизнес-поисковой системы YouContol Джонни Балога является гражданином Грузии и частным предпринимателем, занимающимся арендой недвижимого имущества и оптовой торговлей мясом.

В 2022 году он получил украинское гражданство. Балога является соучредителем общественной организации "Развитие демократического общества" вместе с Олегом Павленко, а также был среди бенефициарных владельцев компании "Доброе топливо ЛТД".