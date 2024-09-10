Розстріл кримінального авторитета Джоні Балога під Львовом: поліція встановила підозрюваних

Правоохоронці виявили підозрюваних у замаху на життя кримінального авторитету Джонні Балога. Його розстріляли у автомобілі у Львові.

У матеріалах справи згадується, що до цього замаху можуть бути причетні дві особи. Але вони не довели вбивство до кінця через вчасне надання медичної допомоги пораненому.

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Поліція розслідує справу про замах

Правоохоронці з'ясували особи двох виконавців замаху на вбивство Джонні Балога в селі Сокільники, розташованому неподалік Львова. Вони тривалий час спостерігали за кримінальним авторитетом, вивчаючи його будинок, маршрути пересування, коло спілкування та автомобілі, які він використовує. Зловмисники, які діяли у співпраці з невстановленими особами, розробили план убивства Джонні Балога біля його будинку.

Згідно з даними слідства, підозрювані зустрілися на автозаправній станції та попрямували до будинку жертви. Один із чоловіків, який грає роль виконавця, мав застрелити Джонні Балога, а потім на мотоциклі повернутися до свого співучасника, який чекав його на Ford Transit Custom, щоб вони могли разом зникнути.

Кілер помітив, як до будинку в Сокільниках під'їжджає BMW X6, що належить Джонні Балогу. Він вийшов на дорогу, підійшов до автомобіля з боку водія та зробив не менше 25 прицільних пострілів у жертву.

Джонні Балог був доставлений до лікарні у критичному стані, отримавши поранення грудної та черевної порожнини, що пошкодило плевру, тонкий та товстий кишківники, жовчний міхур, а також мав переломи, внутрішні кровотечі та інші травми.

З матеріалів справи відомо, що правоохоронці встановили імена та дані двох виконавців.

У липні 2024 року їм повідомили про підозри у вчиненні замаху на умисне вбивство. Одного з підозрюваних у вересні оголосили у міжнародний розшук. Іншому підозрюваному у цій справі обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 2 млн грн, які той сплатив.

Що відомо про Джоні Балогу

За даними бізнес-пошукової системи YouContol Джоні Балог є громадянином Грузії та приватним підприємцем, що займається орендою нерухомого майна та гуртовою торгівлею м’ясом.

У 2022 році він отримав українське громадянство. Балог є співзасновником громадської організації "Розвиток демократичного суспільства" разом з Олегом Павленком, а також був серед бенефіціарних власників компанії "Добре паливо ЛТД".