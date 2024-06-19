Дела Майдана: установлены беркутовцы, которые первыми осуществили выстрелы по митингующим

Следователи установили правоохранителей, которые первыми осуществили выстрелы на Майдане Независимости во время Революции Достоинства. Так, двое беркутовцев выстрелили в протестующих из помповых ружей.

Именно выстрелы этих беркутовцев потом привели к массовым расстрелам. И, как установило следствие, подозреваемые своими первыми выстрелами убили 3 протестующих.

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Следствие установило, кто первым начал стрелять в митингующих

Следователи собрали доказательства и сообщили о подозрениях 2 бывшим беркутовцам, которые совершили первые выстрелы по митингующим на Майдане Независимости 20 февраля 2014 года. Так, это были командир роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополь и один из милиционеров этого подразделения.

Так, по информации следствия, командир роты и его подчиненные 20 февраля 2014 года около 09:00 были на улице Институтской в Киеве вблизи пешеходного моста. Согласовав действия с правоохранителями спецроты киевского "Беркута", командир роты и его подчиненный первыми выстрелили в протестующих на Майдане. Тогда от ранений из помпового ружья Форт-500, снаряженного патронами со свинцовой картечью, погибло 3 человека, а еще 3 – получили ранения.

Эти преступления предшествовали дальнейшим массовым умышленным убийствам и покушениям на убийства участников акций протеста, совершенным милиционерами так называемой "черной роты" и внутренних войск МВД Украины с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия,

– отметили в Офисе генпрокурора.

В трагический день 20 февраля 2014 года были убиты 48 протестующих, еще более 90 – получили огнестрельные ранения.

Следователи также установили, что после расстрелов беркутовцы вернулись в оккупированный Севастополь, где потом начали работать на Россию. За совершение этих преступлений, командиру Севастопольского "Беркута" и его подчиненному грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.