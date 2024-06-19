Справи Майдану: встановлено беркутівців, які першими здійснили постріли по мітингувальниках

Слідчі встановили правоохоронців, які першими здійснили постріли на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Так, двоє беркутівців вистрілили в протестувальників з помпових рушниць.

Саме постріли цих беркутівців потім призвели до масових розстрілів. І, як встановило слідство, підозрювані своїми першими пострілами вбили 3 протестувальників.

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Слідство встановило, хто першим почав стріляти в мітингувальників

Слідчі зібрали докази та повідомили про підозри 2 колишнім беркутівцям, які здійснили перші постріли по мітингувальниках на Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року. Так, це були командир роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в місті Севастополі й один із міліціонерів цього підрозділу.

Так, за інформацією слідства, командир роти та його підлеглі 20 лютого 2014 року близько о 09:00 були на вулиці Інститутській в Києві поблизу пішохідного мосту. Погодивши дії з правоохоронцями спецроти київського "Беркуту", командир роти та його підлеглий першими вистрілили в протестувальників на Майдані. Тоді від поранень з помпової рушниці Форт-500, спорядженої патронами зі свинцевою картеччю, загинуло 3 людини, а ще 3 – отримали поранення.

Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та замахам на вбивства учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами так званої "чорної роти" та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

У трагічний день 20 лютого 2014 року було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 – отримали вогнепальні поранення.

Слідчі також встановили, що після розстрілів беркутівці повернулися в окупований Севастополь, де потім почали працювати на Росію. За вчинення цих злочинів, командиру Севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.