Повідомлення про підозру отримали чотири співробітники севастопольського "Беркуту", зокрема, командир взводу.

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Беркутівець "вихвалявся" розстрілами активістів Майдану

ДБР встановило, що зрадники у 2013 – 2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів "Беркуту" незаконно протидіяли мирним акціям протесту в Києві.

Екскомандир цього підрозділу навіть "вихвалявся" у ЗМІ, що розстрілював беззбройних активістів Майдану. Слідство встановило, що за його безпосередньої участі було вбито 3 протестувальників,️ 15 людям завдано тяжких тілесних ушкоджень,️ 60 – отримали травми середньої тяжкості, щ️е 126 – легкі тілесні ушкодження.

Після втечі Януковича беркутівці вкрали зброю та відправилися в Крим

"Підозрювані в останні дні колишнього режиму разом зі своїми колегами заступили охороняти Адміністрацію Президента України та у ніч з 20 на 21 лютого 2014 року додатково отримали 40 автоматів Калашникова", – пишуть у ДБР.

Після втечі Януковича та перемоги Революції Гідності зрадники зі зброєю повернулись у Севастополь. Там вони присягли на вірність Росії та сприяли окупації Криму.

Одягнуті в українську форму та з привласненою зброєю вони чергували на блокпостах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова,

– кажуть слідчі.

Ексберкутівці оглядали транспорт та перевіряли документи у громадян, що їхали з Криму та навпаки. Окрім цього, вони не допускали на півострів міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових. Це, власне, і допомогло Росії тимчасово окупувати територію автономної республіки.

Зрадники знущалися з українців за патріотичні погляди

Підозрювані беркутівці на одному із блокпостів у Криму незаконно затримали активістів Майдану та представників ЗМІ.

Вони знущалися за їх патріотичні погляди, а згодом передали закатованих російським військовим. Полонених українців звільнили через декілька днів лише завдяки висвітленню ситуації у ЗМІ.

За сприяння у захопленні частини суверенної України підозрюваним дали посади в окупаційних органах влади. Згодом вони також отримали російське громадянство.

Ексберкутівцям інкримінують державну зраду

Слідство клопотатиме про обрання щодо підозрюваних беркутівців запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем", – пишуть у ДБР.

Довідково. Справу щодо беркутівців порушено за статтями 110, 111 та 262 Кримінального кодексу України. За вказаними статтями їм загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нещодавно ДБР оголосило підозру голові ФСБ та 20 генералам у справі Майдану