Стало відомо, що план щодо відмови тодішньої української влади від вступу до Євросоюзу був розроблений заздалегідь та включав заходи щодо розгону потенційних протестів. Для цього залучили й українських спецслужбовців, які працювали на ворога.

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Деталі розслідування

Слідчі ДБР повідомили про підозру в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013 – 2014 роках директору ФСБ Олександру Бортнікову та ще 20 російським генералам.

Встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013 – 2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння",

– повідомили у ДБР.

Зазначається, що метою ФСБ було не допустити Євроінтеграційні процеси в Україні, а також вступ країни до НАТО. Це загрожувало загарбницьким планам Росії щодо відновлення СРСР.

Зокрема, відмова вищого керівництва України від Євроінтеграції була заздалегідь спланована Росією. Російські спецслужби розробили план для попередження протестних акцій та створили сценарії їх силового розгону. Для цього, наприклад, у жовтні 2013 року до нашої держави приїжджав Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Слідство встановило, що для припинення протестних акцій очільник ФСБ Бортніков дав завдання тодішньому Голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти (особисто та із залученням підлеглих) працівникам ФСБ у їх протиправній підривній діяльності,

– повідомили слідчі.

У листопаді – грудні 2013 року перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру, привів підлеглих спецпризначенців у готовність за ступенем "Підвищена". Таким чином протестувальників прирівняли до потенційних терористів. Приводом до цього рішення були записки начальника Департаменту національної державності СБУ, які погодив начальник структури.

У грудні 2013 року командувач Внутрішній військ МВС України розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів. Того таки місяця у Київ на запрошення колишнього голови СБУ прибула група з 20 співробітників ФСБ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану.

За завданням ФСБ та підтримки СБУ, українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували конфлікти між сторонниками Майдану та його противниками. Матеріали публікували на спеціальному ютуб-каналі.

Колишні Голова СБУ та начальник ДЗНД Служби у 2022 році перейшли на бік ворога. СБУ притягнуло їх до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану. Окрім цього вони зайняли керівні "посади" в незаконно створених органах безпеки на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваних скеровано на офіційну електронну пошту ФСБ.

СБУ затримало соратників Медведчука

У травні правоохоронці СБУ затримали громадян, які працювали в прокремлівському політпроєкті "Другая Украина". Він належить Віктору Медведчуку. Зазначається, що цього угрупування поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам.

Затримані громадяни виготовляли анімовані відео, які після надсилали на погодження своєму куратору з Росії – Денису Жарких, колишньому ведучому на каналах Медведчука. За кожен такий замовний матеріал зрадники отримували кошти.