Стало известно, что план по отказу тогдашней украинской власти от вступления в Евросоюз был разработан заранее и включал меры по разгону потенциальных протестов. Для этого привлекли и украинских спецслужбистов, которые работали на врага.

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Детали расследования

Следователи ГБР сообщили о подозрении в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине и незаконного препятствования протестным акциям в 2013 – 2014 годах директору ФСБ Александру Бортникову и еще 20 российским генералам.

Установлено, что Бортников разработал преступный план для подавления протестных акций украинцев в 2013 – 2014 годах с целью сохранения правящего в то время режима в Украине. Конечной целью была дальнейшая аннексия части территории Украины под предлогом якобы "гражданского противостояния",

– сообщили в ГБР.

Отмечается, что целью ФСБ было не допустить евроинтеграционные процессы в Украине, а также вступление страны в НАТО. Это угрожало захватническим планам России по восстановлению СССР.

В частности, отказ высшего руководства Украины от Евроинтеграции был заранее спланирован Россией. Российские спецслужбы разработали план для предупреждения протестных акций и создали сценарии их силового разгона. Для этого, например, в октябре 2013 года в наше государство приезжал Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Следствие установило, что для прекращения протестных акций глава ФСБ Бортников дал задание тогдашнему председателю СБУ, который имел также российское гражданство, способствовать (лично и с привлечением подчиненных) работникам ФСБ в их противоправной подрывной деятельности,

– сообщили следователи.

В ноябре – декабре 2013 года первый заместитель председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра, привел подчиненных спецназовцев в готовность по степени "Повышенная". Таким образом протестующих приравняли к потенциальным террористам. Поводом к этому решению были записки начальника Департамента национальной государственности СБУ, которые согласовал начальник структуры.

В декабре 2013 года командующий Внутренних войск МВД Украины начал подготовку к силовому разгону и расстрелу активистов. В том же месяце в Киев по приглашению бывшего председателя СБУ прибыла группа из 20 сотрудников ФСБ, которые инструктировали украинских правоохранителей в противодействии Евромайдану.

По заданию ФСБ и поддержке СБУ, украинские правоохранители собирали видеозаписи, которые провоцировали конфликты между сторонниками Майдана и его противниками. Материалы публиковали на специальном ютуб-канале.

Бывшие Председатель СБУ и начальник ДЗНД Службы в 2022 году перешли на сторону врага. СБУ привлекло их к уголовной ответственности за государственную измену в условиях военного положения. Кроме этого они заняли руководящие "должности" в незаконно созданных органах безопасности на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Сообщение о подозрении и повестки о вызове подозреваемых направлено на официальную электронную почту ФСБ.

СБУ задержало соратников Медведчука

В мае правоохранители СБУ задержали граждан, которые работали в прокремлевском политпроекте "Другая Украина". Он принадлежит Виктору Медведчуку. Отмечается, что эта группировка распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.

Задержанные граждане изготавливали анимированные видео, которые после присылали на согласование своему куратору из России – Денису Жарких, бывшему ведущему на каналах Медведчука. За каждый такой заказной материал предатели получали деньги.