Разбитые танки, трупы и сожженная техника: ВСУ разбили российских захватчиков под Киевом

1 марта 2022 , 16:39
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Российские захватчики в поселке Бородянка Киевской области получили мощный отпор от Вооруженных сил Украины. Теперь в поселке стоит сожженная вражеская техника.

Российская техника вся сожжена, а захватчики убиты. Вот такая картина сейчас в поселке Бородянка.

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Украинским военным удалось полностью разгромить оккупантов. Бронетехника, танки и другое оборудование лежат сожженными среди улиц.

Сожженная российская техника на улицах Бородянки: смотрите видео

 

Бой в Бородянке оставил после себя много трупов оккупантов.


Российские захватчики погибли в Бородянке / Фото 24 канала


И еще один российский захватчик / Фото 24 канала


Вот что осталось в Бородянке от оккупантов / Фото 24 канала

Российские захватчики в Бородянке: смотрите видео (осторожно, 18+)

 

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Автор: Іван Магуряк