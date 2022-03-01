Знищені танки, трупи та спалена техніка: ЗСУ розбили російських загарбників під Києвом
Російські загарбники у селищі Бородянка на Київщині отримали потужну відсіч від Збройних сил України. Тепер у селищі стоїть спалена ворожа техніка.
Російська техніка уся спалена, а загарбники вбиті. Ось така картина зараз у селищі Бородянка.
Зауважте Місто під обстрілами, але я буду захищати його, – мер Херсона
Українським військовим вдалося повністю розгромити окупантів. Бронетехніка, танки та інше обладнання лежить спаленим серед вулиць.
Спалена російська техніка на вулицях Бородянки: дивіться відео
Бій у Бородянці залишив по собі багато трупів окупантів.
Російські загарбники загинули у Бородянці / Фото 24 каналу
І ще один російський загарбник / Фото 24 каналу
От що залишилося в Бородянці від окупантів / Фото 24 каналу
Російські загарбники у Бородянці: дивіться відео (обережно, 18+)
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