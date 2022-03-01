Попри це міська влада намагається координувати роботу міських служб. Влада закликає допомогти їм та дотримуватися основних правил безпеки.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Звернення Ігора Колихаєва

Горять житлові будинки та міські об'єкти. Ми намагаємося координувати роботу міських служб, але, зізнаюся, це зараз ДУЖЕ СКЛАДНО!

Ми з вами – НЕ солдати, ми – мирне населення. Я на своєму робочому місці і моє завдання зараз гасити пожежі, охороняти український прапор над містом, зберегти ваші життя та максимально швидко ліквідувати наслідки обстрілу міста. Місто має жити попри все!

Допоможіть мені! Не ходіть вулицями, бережіть себе – це все, про що я прошу!

Ми не військові! Але я утримуватиму місто і його життєдіяльність стільки, скільки зможу.

Якщо мене почують солдати Росії та їхнє керівництво. Я прошу: йдіть із нашого міста, припиніть обстріл мирного населення. Ви вже взяли все, що хотіли. У тому числі й людські життя. Бог вам суддя і йдіть у бік російського корабля.

Херсон був і залишиться українським містом!



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