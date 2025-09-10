В Украине сообщили о подозрении директору ФСБ России Александру Бортникову, министру внутренних дел страны-агрессора Владимиру Колокольцеву и их подчиненным. Речь идет о пособничестве украинским правоохранителям во время силового подавления протестов в Киеве в ноябре 2013 – феврале 2014 года.

Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

В чем подозревают высокопоставленных россиян?

Бортников и Колокольцев через своих подчиненных способствовали превышению служебных полномочий, применению чрезмерной силы, спецсредств и оружия, что привело к убийствам и ранениям участников акций Революции Достоинства.

По договоренности этих должностных лиц с тогдашним руководством СБУ и МВД, в Украину прибывали группы сотрудников ФСБ и МВД страны-агрессора, которые участвовали в планировании силовых действий, рекомендовали привлечь дополнительные подразделения "Беркута" и внутренних войск.

Россияне лично посещали центральные районы Киева, в частности Майдан Независимости, оценивали ситуацию на месте и в дальнейшем осуществляли корректировку плана силовых действий – Оперативного замысла нейтрализации акций протестов способом силового разгона митингующих.

По их рекомендациям в оговоренном месте в Киеве был обустроен запасной командный пункт для управления операциями по противодействию акциям протестов. Также они обеспечивали поставки в Украину российских гранат,

– говорится в сообщении ГБР.

Таким образом из России были незаконно поставлены ручные газовые гранаты "Дрейф-2", свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" и ручные дымовые гранаты производства государства-агрессора. В январе – феврале 2014 года эти средства применяли против митингующих.

План разгона под видом антитеррористической операции был реализован 18 – 19 февраля 2014 года, в результате чего погибли 13 человек и более 250 получили ранения.

После Революции Достоинства подозреваемые чиновники скрывали причастных украинских силовиков, предоставляли им паспорта и должности в России.

