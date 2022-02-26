Разрушенные дома и тела: жуткое видео последствий обстрела поселка Сартана

Поселок Сартана в Донецкой области также оказался под обстрелами. К сожалению, от циничных действий российских захватчиков с жизнью навсегда простились местные жители.

Как рассказали в Мариупольском городском совете, российские оккупанты совершили авианалет на поселок Сартана в пригороде Мариуполя, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.

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Что известно об обстреле Сартаны

Приблизительно в 15:00 российские кафиры нанесли авиаудар войсками России по поселку Сартана возле Мариуполя. По меньшей мере, 3 человека погибли, еще шестеро пострадали. Травмированных госпитализировали в больницы.

Замглавы МВД Антон Геращенко также написал, что от обстрелов страдают мирные жители.

Они навеки простились с жизнью из-за желания Путина освободить Украину от нацистов,

– подчеркнул Геращенко.

Последствия обстрела поселка Сартана: смотрите видео

В поселке Сартана есть пострадавшие / Фото из телеграма Антона Геращенко