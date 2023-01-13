Россияне "накурились" и чуть не зашли на позиции ВСУ

Российские захватчики не только употребляют алкоголь на передовой, но и часто бывают под действием психотропных веществ. Так , оккупанты едва не вышли на украинские позиции.

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры оккупантов, оказавшиеся в распоряжении Главного управления разведки.

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Один из кафиров хвастался жене, накурившейся до галлюцинаций.

Валя, ты не поверишь, мои дол***бы пообкуривались вчера, в галах н***я, какие-то кролики-зайчики,

– рассказал жене оккупант.

Во время разговора с подругой она рассказала, что ее муж оттягивал находившихся в наркотическом опьянении военных от позиций украинских защитников.

К тому же женщина сообщила подруге, что ее мужа шахтера и самого наказали за употребление наркотических веществ, однако как наказали она не уточняет.

"Он же распространился, близко, и его наверняка наказали... он же не штурмовик, он шахтер", – пояснила россиянка.

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Добавим, что по обновленным российским внутренним правилам, направленным на борьбу с пьянством, отныне за алкогольное опьянение или запах перегара есть приказ расстреливать на месте.

Министр обороны Алексей Резников также сообщал, что в начале января российские власти планируют закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.