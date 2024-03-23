США предупреждали Россию, что ИГИЛ готовится к теракту: в Москве признали, что получали разведданные
Вечером 22 марта в Подмосковье произошла стрельба и пожар в ТЦ "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник". Как пишут в западных СМИ, разведка США имела информацию о том, что ИГИЛ готовит теракты в России и предупреждала Кремль, однако в Москве не отреагировали на это.
В частности, об этом пишут The New York Times и CBS. К слову, в ИГИЛ вечером 22 марта взяли на себя ответственность за теракт, однако это может быть фейком.
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Что пишут западные СМИ о теракте
У NYT пишут, что еще в марте 2024 года разведка США собрала информацию о том, что Исламское государство (ИГИЛ) планировало теракты в Москве. Также чиновники утверждали, что после периода относительной тишины ИГИЛ пытается снова усилить свои внешние атаки. Журналисты NYT заметили, что террористы планировали акты и в Европе, однако они были сорваны.
Последние два года ИГИЛ была зациклена на России. Часто критикуя президента Владимира Путина в своей пропаганде, ИГИЛ обвиняет Кремль в том, что на его руках есть мусульманская кровь. Говорится о войнах, которые развязала Москва в Афганистан, Чечню и Сирию,
– заявил аналитик по вопросам борьбы с терроризмом в Soufan Group Колин Кларк.
В разведке США отмечают, что события в Подмосковье заставляют страны мира переоценить способности террористов ИГИЛ устраивать такие трагедии. Кроме того, официальные лица США утверждают, что частно предупреждали Россию о подготовке к терактам, а уже после – опубликовали официальное заявление 7 марта.
Журналисты CBS также пишут, что их источники подтверждают – разведка США имеет информацию, что именно ИГИЛ ответственна за теракт в Подмосковье. В статье говорится, что официальные лица США не сомневаются в этом, а также один из чиновников подтвердил, что Россию действительно предупреждали заранее о потенциальной опасности еще до того, как опубликовали официальное заявление в посольстве.
В начале этого месяца правительство США имело информацию о запланированной террористической атаке в Москве – потенциально направленную на большие скопления, включая концерты. Это стало причиной того, что Государственный департамент опубликовал публичный призыв для американцев в России. Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии с давней политикой "обязанности предупреждать",
– заявил представитель Совета национальной безопасности Адриен Уотсон в комментарии CBS News.
Россия признала, что получала разведданные, но ничего не делала
В России признали, что спецслужбы действительно получали разведданные от США о подготовке возможных терактов. Впрочем, в Кремле не принимали никаких решений, как и в спецслужбах.
Оккупанты заявляют, мол, информация имела лишь "общий характер", а конкретики – якобы не было.
В ТЦ "Крокус Сити Холл" погибли десятки людей
- Вечером 22 марта в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Нападавшие устроили стрельбу и подожгли здание. В результате, погибли десятки людей, более 100 – получили ранения. Количество жертв постоянно растет и, согласно последним сообщениям, уже достигло 82 человек.
- В России сразу начали искать виновных, и не нашли ничего лучшего, как обвинить во всем Украину. В частности, такие заявления делал кремлевский приспешник Дмитрий Медведев.
- Через несколько часов после теракта ИГИЛ взяла на себя ответственность за события в ТЦ в Подмосковье. Однако стоит отметить, что Исламское государство неоднократно брало на себя ответственность за преступления, которых не совершало.