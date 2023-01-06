Реформа церковного календаря: Ткаченко рассказал, как отреагировало общество

Украина переходит на новый календарь церковных праздников с 2023 года. Это не нововведение, это возвращение к давним традициям, которые забрала у нас Россия.

Об этом 24 Каналу рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что переход должен совершиться естественно в результате цивилизованной дискуссии.

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В этом году Украина фактически отмечает два Рождества: 25 декабря и 7 января, это связано с реформой церковного календаря.

Большинство украинцев поддерживают реформу

Даты по юлианскому календарю всех православных праздников в Украине утвердились под влиянием Москвы. Христианская церковь в Украине тесно связана с Россией после ХVII века, поэтому мы жили по этому календарю. Большинство православных стран уже давно перешли на григорианский календарь, потому что его точность доказана научными исследованиями.

Ткаченко вспомнил опросы, которые проводились в приложении "Дия. Согласно его результатам, 59% украинцев высказались за то, чтобы праздновать Рождество 25 декабря по григорианскому или новоюлианскому календарю, так же как празднует подавляющее большинство православных церквей.

По словам министра, решение о датах церковных праздников лежит в юрисдикции синодов ПЦУ и Греко-католической церкви.

Я думаю, что в результате дискуссии, нормальной цивилизованной дискуссии, ожиданий общества синоды двух церквей должны определиться, когда праздновать,

– добавил Ткаченко.

Ткаченко о переходе к новому церковному календарю: смотреть видео

Требуется время

Министр убежден, что перевод в "здравый смысл" церковного календаря и обычного, которым все пользуются, со временем будет решен.

Этот процесс уже ускоряется потому, что никто не хочет праздновать Рождество вместе с Москвой, – отметил Александр Ткаченко.

Почему важно перейти на Григорианский календарь