Реформа церковного календаря: Ткаченко розповів, як відреагувало суспільство

Україна переходить на новий календар церковних свят з 2023 року. Це не є нововведенням, це повернення до давніх традицій, які забрала в нас Росія.

Про це 24 Каналу розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зауважив, що перехід має відбутися природно в результаті цивілізованої дискусії.

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Цьогоріч Україна фактично святкує два Різдва: 25 грудня та 7 січня, це пов’язано із реформою церковного календаря.

Більшість українців підтримує реформу

Дати за юліанським календарем всіх православних свят в Україні утвердилися саме під впливом Москви. Християнська церква в Україні була тісно пов’язана з Росією після ХVII століття, тому ми жили за цим календарем. Більшість країн, які є православними, вже давно перейшли на григоріанський календар, бо його точність доведена науковими дослідженнями.

Ткаченко згадав опитування, що проводилися у додатку "Дія". Згідно з його результатами 59% українців висловилися за те, щоб святкувати Різдво 25 грудня за григоріанським чи новоюліанським календарем, так само як святкує переважна більшість православних церков.

За словами міністра, рішення про дати церковних свят лежить у юрисдикції синодів ПЦУ та Греко-католицької церкви.

Я думаю, що в результаті дискусії, нормальної цивілізованої дискусії, очікувань суспільства синоди двох церков мають визначитися, коли святкувати,

– додав Ткаченко.

Ткаченко про перехід до нового церковного календаря: дивитися відео

Потрібен час

Міністр переконаний, що переведення до "здорового глузду" церковного календаря і звичайного, яким всі користуються, з часом буде вирішено.

Цей процес уже прискорюється тому, що ніхто не хоче святкувати Різдво спільно з Москвою, – зауважив Олександр Ткаченко.

Чому важливо перейти на Григоріанський календар