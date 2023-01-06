Об этом 24 Каналу рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что переход должен совершиться естественно в результате цивилизованной дискуссии.
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В этом году Украина фактически отмечает два Рождества: 25 декабря и 7 января, это связано с реформой церковного календаря.
Большинство украинцев поддерживают реформу
Ткаченко вспомнил опросы, которые проводились в приложении "Дия. Согласно его результатам, 59% украинцев высказались за то, чтобы праздновать Рождество 25 декабря по григорианскому или новоюлианскому календарю, так же как празднует подавляющее большинство православных церквей.
По словам министра, решение о датах церковных праздников лежит в юрисдикции синодов ПЦУ и Греко-католической церкви.
Я думаю, что в результате дискуссии, нормальной цивилизованной дискуссии, ожиданий общества синоды двух церквей должны определиться, когда праздновать,
– добавил Ткаченко.
Ткаченко о переходе к новому церковному календарю: смотреть видео
Требуется время
Министр убежден, что перевод в "здравый смысл" церковного календаря и обычного, которым все пользуются, со временем будет решен.
Этот процесс уже ускоряется потому, что никто не хочет праздновать Рождество вместе с Москвой, – отметил Александр Ткаченко.
Почему важно перейти на Григорианский календарь
- По старому календарю живут только несколько церквей, к ним относится и русская. Поэтому, если отойти от них, это будет иметь исключительно положительное влияние.
- В Украине на государственном уровне утверждено празднование Рождества для обеих дат. Официальное признание Рождества 25 декабря дает основания постепенного перехода украинских церквей на общепринятый календарь.
- Даты церковных праздников отстают на 2 недели. Речь идет не только о Рождестве, но и о дате других праздников – Благовещения, Преображения, Николая и т.д.