В Милане произошла жуткая резня. 46-летний мужчина в торговом центре Accaro напал с ножом на посетителей, смертельно ранив работника заведения.

Местные СМИ сообщают, что в результате резни есть жертвы и раненые.

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Что известно о резне

По предварительным данным, нападающий зашел в торговый центр, взял с полки нож и начал наносить удары оказавшимся поблизости людям. Это происходило, пока его не остановили правоохранители.

Нападавшего арестовали правоохранители. Они утверждают, что мужчина раньше не был судим и в течение года лечился от тяжелой депрессии.

Есть жертва и пострадавшие

К сожалению, один из пяти пострадавших скончался. Он являлся сотрудником магазина в торговом центре. Еще трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным некоторых СМИ, среди раненых – футболист "Арсенала" Пабло Мари, он находится в сознании.

Пабло Мари – 29-летний испанский защитник, в этом сезоне проведший 8 матчей в Серии А, забив один гол. Он находится в аренде у клуба "Арсенал" с опционом на покупку в конце сезона.

Добавим, что еще 4 сентября в канадской деревне Уэлдон двое вооруженных мужчин убили минимум 10 человек и ранили 15. Силовики установили, что резню устроили 31-летний Дэмиен Сандерсон и 30-летний Майлз Сандерсон. Одного из подозреваемых преступников нашли мертвым на следующие сутки после трагедии.

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